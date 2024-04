R. Raši: Revízia Programu Slovensko 2021 - 2027 sa začne koncom roka

Bratislava 22. apríla (TASR) - Program Slovensko 2021 - 2027 prejde revíziou, ktorá sa začne koncom tohto roka. Cieľom je vyhovieť požiadavkám regiónov a partnerov pri využívaní eurofondov. Vyhlásil to v pondelok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) po prvom zasadnutí Rady vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ.



"Naším cieľom je, aby sme akékoľvek zmeny eurofondov a ich použitie robili podľa želaní, priorít a potrieb regiónov, partnerov a občanov, ktorí v nich žijú," uviedol Raši.



Jedným z bodov rokovania bola aj príprava eurofondového obdobia po roku 2027. Aktuálne v súvislosti s tým prebieha diskusia v Európskej komisii (EK). Slovensko má podľa šéfa rezortu pripraviť východiskovú situáciu, teda priority, na ktoré budú eurofondy použité. "Budeme to robiť v priebehu tohto roka a takisto na to využijeme všetkých členov, ktorí boli na dnešnej rade," dodal.







Na zasadnutí bol prebraný aj plán legislatívnych úloh vlády SR. "Aby sa nestalo, že bude prijatá nejaká legislatíva bez toho, aby bola spripomienkovaná a odkomunikovaná aj na takejto platforme so všetkými, ktorých sa dotýka," priblížil Raši.



Témou zasadnutia boli taktiež informácie k plánovaným úlohám v oblasti regionálneho rozvoja. Cieľom je, aby sa najmenej rozvinuté okresy stali prioritnými. "Ich podporu nechceme naväzovať iba na mieru nezamestnanosti, ale napríklad aj na to, či je v danej obci vybudovaná kanalizácia, vodovod, aká je tam cestná infraštruktúra či vzdelávacie základne," objasnil Raši.



Na zasadnutí zaznela podľa štátneho tajomníka rezortu Michala Kaliňáka potreba, aby ministerstvo nastavovalo koncepciu územného rozvoja Slovenska. "Výsledkom rady má byť to, aby sa neurobili opatrenia, ktoré by išli proti tým, ktorých sa týkajú. Je to naša samospráva a všetci naši partneri, ktorí v nej žijú," uzavrel Raši.