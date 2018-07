Raši sa stretol s vedením U.S.Steel. Firma neplánuje odchod z Košíc

Na snímke v strede podpredseda vlády SR Richard Raši v New Yorku.

Začiatkom roka 2013 sa objavili správy o odchode amerických oceliarní z východu SR. Dôvodom mali byť náklady spoločnosti v súvislosti s energiami a legislatívou EÚ v oblasti životného prostredia.

Pittsburgh 19. júla (TASR) - Spoločnosť U. S. Steel je v Košiciach spokojná a rozmýšľa o ďalších investíciách. O odchode z Košíc momentálne neuvažuje. Informoval o tom podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši po stredajšom (18.7.) stretnutí s najvyšším vedením U. S. Steel v Pittsburghu.



"U. S. Steel je najväčší zamestnávateľ v Košiciach a patrí k najväčším zamestnávateľom aj na celom Slovensku. Je to náš absolútne stabilný partner," uviedol Raši, ktorého teší, že U. S. Steelu sa na Slovensku darí a rozmýšľa o ďalších investíciách. "Možno aj ďalšom rozširovaní svojich kapacít. To je to základné pre nás z tohto stretnutia," doplnil.



S prezidentom spoločnosti Davidom B. Burrittom, šéfom U. S. Steel Košice Scottom D. Buckisom a ich viceprezidentmi hovoril Raši aj o problémoch spoločnosti. "Ide najmä o problémy s emisiami, hovorili sme o nákladoch na pracovnú silu, na energie. Vláda SR bude robiť všetko preto, aby sme v rámci legálnych možností pomohli takým veľkým zamestnávateľom, akým je U. S. Steel," deklaroval Raši.



U. S. Steel Košice zamestnáva takmer 12.000 ľudí. Začiatkom roka 2013 sa objavili správy o plánovanom odchode amerických oceliarní z východu Slovenska. Dôvodom mali byť predovšetkým náklady spoločnosti v súvislosti s energiami a legislatívou EÚ v oblasti životného prostredia.



Vtedajší premiér Robert Fico dohodol v centrále U. S. Steel v Pittsburghu konkrétne podmienky memoranda o zotrvaní americkej spoločnosti v Košiciach. Vyhlásil vtedy, že spoločnosť U. S. Steel bude na východnom Slovensku pôsobiť ďalej ešte minimálne najbližších päť rokov.



Osobitná redaktorka TASR Viera Kulichová