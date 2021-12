R. Raši si myslí, že V. Remišová za rok 2021 neurobila pre ľudí nič

Bratislava 31. decembra (TASR) - Vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) neurobila v roku 2021 pre ľudí nič. Myslí si to jej predchodca, bývalý vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši z mimoparlamentnej strany Hlas-SD. Uviedol to pre TASR.



"Rád by som zhodnotil rok pani Remišovej vo funkcii, ale v zásade nie je čo, pretože pre ľudí neurobila nič," odpovedal Raši na otázku, ako vidí minuloročné fungovanie ministerky na čele rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.



Remišovej vytýka, že implementácia eurofondov, ktorá mala v roku 2021 akcelerovať, stúpla podľa stránky Európskej komisie (EK) len veľmi mierne. Podľa Rašiho zrejme aj za tento malý nárast môžu zazmluvnené projekty z čias jeho pôsobenia. "V oblasti boja proti byrokracii sa chváli našim antibyrokratickým zákonom, ktorý sme jej nechali pripravený a rok ho nechala ležať v šuplíku," podotkol.



Ministerka si podľa Rašiho počas roka 2021 urobila dvakrát celonárodnú hanbu, keď v priamom prenose nevedela povedať, aká je základná sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) na Slovensku. "A to táto pani zodpovedá za niekoľko miliárd eur, ktoré má Slovensko k dispozícií v končiacom a novom programovom období," vytkol jej opozičný poslanec.



Ministerku kritizuje aj za milióny eur, ktoré slovenských daňových poplatníkov stojí podľa neho zbytočná štátna IT firma Slovensko IT. Tú založila Remišová, zaplatila jej 144.000 eur za výrobu aplikácie eRúško, ktorú pritom ešte nikdy nikto nepoužil, dodal Raši.