R. Raši: Slovensko bude organizovať jedno z najväčších podujatí

Bratislava 6. novembra (TASR) - Slovensko bude organizovať jedno z piatich najväčších podujatí UN-Habitat v rámci iniciatívy Medzinárodného usmernenia o inteligentných mestách zameraných na ľudí. Uviedol to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) po bilaterálnom stretnutí so zástupcom výkonnej riaditeľky UN-Habitat Michalom Mlynárom.



"Vzhľadom na ambiciózne plány Slovenska v oblasti inteligentných miest sme s UN-Habitat dohodli, že jedno zo série piatich stretnutí v rámci tejto iniciatívy sa bude konať v Bratislave za účasti odborníkov a predstaviteľov z desiatok krajín. Naše ministerstvo bude zastrešovať odborné a obsahové zameranie tohto podujatia," uviedol Raši.



UN-Habitat, ako iniciátor Medzinárodného usmernenia o inteligentných mestách zameraných na ľudí, reaguje na dopyt členských štátov OSN a organizuje sériu regionálnych konzultačných stretnutí medzinárodných expertov. Dvojdňové podujatie sa uskutoční v Bratislave 28. až 29. januára 2025.



Táto možnosť podľa rezortu predstavuje pre Slovensko výnimočnú príležitosť pretaviť strategické priority SR v oblasti smart agendy do pripravovaného dokumentu a nadväzujúcich programov UN-Habitat. "Zároveň umožní zviditeľniť Slovensko ako popredného aktéra tejto agendy a umožní posilniť strategické partnerstvá s krajinami a medzinárodnými organizáciami, ktoré podporujú implementáciu smart agendy v regionálnom rozvoji," dodal Raši.



Zdôraznil, že účasť krajín strednej a východnej Európy na tomto podujatí ponúka vynikajúcu príležitosť presadiť, aby tento nový globálny prístup reflektoval potreby a špecifiká regiónu strednej a východnej Európy.