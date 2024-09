R. Raši: SR bude asi patriť medzi najrýchlejšie starnúce ekonomiky EÚ

Bratislava 6. septembra (TASR) - Slovensko bude pravdepodobne patriť medzi najrýchlejšie starnúce ekonomiky EÚ, a to kvôli demografickej kríze. Uviedol to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD), ktorý sa v piatok zúčastnil na stretnutí ministrov v Budapešti. Informoval o tom odbor komunikácie rezortu.



Ministri diskutovali o riešeniach kohéznej politiky v kontexte demografických zmien. "Najnovšie projekcie ukazujú, že dlhodobé tendencie, ako je zvyšovanie vekového priemeru, klesajúca miera pôrodnosti a znižujúci sa počet ľudí v produktívnom veku naďalej prevládajú a pravdepodobne budeme patriť medzi najrýchlejšie starnúce ekonomiky EÚ, čo nám začína spôsobovať obrovské ekonomické problémy," uviedol šéf rezortu investícií.



Demografické zmeny sa na Slovensku musia riešiť, pretože podľa rezortu z dlhodobého hľadiska predstavujú veľkú prekážku konkurencieschopnosti. Taktiež sa výrazne podpisujú na prehlbovaní rozdielov medzi jednotlivými regiónmi. Raši dodal, že následkom týchto zmien je aj nedostatok zamestnancov v rôznych oblastiach.



Skonštatoval, že je potrebné posilniť politiku súdržnosti so zameraním na investície do vzdelávania, tvorby pracovných miest a inovácií. Rovnako dôležité je podľa neho podporovať návrat Slovákov zo zahraničia. "Zároveň musíme vyčleniť primerané zdroje na posilnenie zdravotníckej infraštruktúry a dlhodobej sociálnej starostlivosti o rastúci počet seniorov, ako aj na investície do celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie, ktoré sú kľúčové pre udržanie aktívneho zapojenia seniorov," dodal Raši.



Slovensko v súčasnom programovom období vyčlenilo v rámci Programu Slovensko takmer dve miliardy eur na opatrenia zamerané na demografické problémy. "Je dôležité, aby sme takúto podporu mohli využiť aj do budúcna, po roku 2027. Aj preto považujem možnosť diskutovať s ostatnými členskými štátmi o spôsobe, ako by politika EÚ mala pomôcť riešiť demografické trendy a výzvy aj u nás na Slovensku, za naliehavú," uzavrel Raši.



Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) v piatok uviedla, že Maďarsko je modelovým príkladom toho, ako to nemá vyzerať v oblasti eurofondov. "Je neuveriteľné, že minister zodpovedný za eurofondy na Slovensku sa obracia práve na krajinu, ktorá je v EÚ symbolom zlyhania v tejto oblasti," upozornila.