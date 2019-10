R. Raši: SR bude najviac poznačená automatizáciou a robotizáciou práce

Bratislava 29. októbra (TASR) - Slovensko je krajinou, ktorá bude časom najviac poznačená automatizáciou a robotizáciou práce. Nie je to žiadne tajomstvo, hovorí to aj OECD. Uviedol to v Bratislave na brífingu v rámci konferencie národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR s názvom "Udržíme krok s inováciami ku kvalitnej pracovnej sile?" podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Richard Raši (Smer-SD), za účasti zástupcov sociálnych partnerov.



"Do roku 2030 môže byť čiastočne alebo úplne automatizovaných až vyše 40 % pracovných miest, najmä vo výrobe. Okrem samotnej výroby sa dotkne mnohých odvetví a aj keď vieme, že vzniknú aj nové pracovné miesta, spoločným menovateľom budú požiadavky na vyššiu kvalifikáciu, najmä v IT zručnostiach," priblížil.



Ak teda Slovensko nechce zostať montážnou dielňou EÚ, tak podľa Rašiho potrebuje dostatok kvalifikovaných IT špecialistov, ktorých už v SR dnes je nedostatok. "Podľa údajov Digitálnej koalície ide až o 13.000 chýbajúcich špecialistov v odbore IT," spresnil. V máji 2019 podľa neho vláda SR prijala stratégiu digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030 a v júli na ňu nadväzujúci plán digitálnej transformácie Slovenska.



"V týchto dňoch tiež vyhodnocujeme Národný prieskum digitálnych zručností pracovnej sily na Slovensku, ktorý ÚPVII spustilo v spolupráci s Európskou komisiou. Prvé výsledky z tohto prieskumu budeme prezentovať o niekoľko týždňov. V blízkej budúcnosti bude vykonaná séria doplňujúcich skupinových interview s vybranými zástupcami slovenských malých a stredných firiem z rôznych regiónov. Výsledná diskusia pomôže zaviesť alebo upraviť podporné mechanizmy pre rozvoj zručností zamestnancov potrebných pre digitálnu dobu," oznámil Raši.



Podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) sa Slovensko dostalo do štádia, keď je potrebné ďaleko viac hovoriť o digitalizácii a robotizácii. "Potrebujeme ďaleko viac urobiť pre to, aby sme boli na postupný prechod pripravení," poznamenal šéf Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Podľa slov štátnej tajomníčky rezortu školstva Oľgy Nachtmannovej pred školstvom stoja veľké výzvy. "V prvom rade treba základné školstvo postaviť v mnohých oblastiach z hlavy na nohy, pretože na základných školách sa formuje to, po čom voláme. Ak na základných školách nezaujmeme detí tým, aby študovali prírodovedné predmety, ak nezmeníme podmienky štúdia týchto predmetov, tak, žiaľbohu, v tejto ceste nebudú úspešní. Vidíme, že väčšina mladých si na štúdium vyberá humanitné predmety a nám chýbajú pracovné sily práve v oblasti technických vied," poznamenala Nachtmannová.



Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) podľa slov jeho výkonného podpredsedu Jozefa Turčányho pripraví v rámci svojich možností akčný plán, ako ďalej vo verejnej správe s inováciami, ako ďalej s digitálnou zručnosťou a s požiadavkami, ktoré tento segment bude ďalej potrebovať.



Podľa Mária Lelovského, 1. viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), by výstupy národných projektov nemali zostať osamotené a nemali by byť odložené do zásuvky. "My v prvom rade potrebujeme vedieť, aké pracovné pozície budeme vytvárať. Zamestnanci potrebujú vedieť, na aké pracovné pozície sa majú pripravovať. Keďže vzdelávací systém je v dlhodobom zaostávaní za tým, čo vyžaduje trh práce, tak verím, že si výsledky týchto projektov, či sú prognózy trhu práce alebo samotný projekt sektorovo riadenej inovácie školstvo osvojí ešte počas projektu," doplnil Lelovský.