Raši: SR musí pre chyby ministerstiev vrátiť takmer 70 miliónov eur

Bratislava 27. júna (TASR) - Ministerstvo financií na základe auditov z rokov 2020 a 2021 zistilo, že pre chyby, ktoré urobili jednotlivé ministerstvá, musí SR vrátiť Bruselu takmer 70 miliónov eur. Chybovosť ministerstiev stála Slovensko 37,5 milióna eur a Európska komisia udelila Slovensku pokutu vo výške 32,3 milióna eur. Na tlačovej konferencii o tom informoval podpredseda Hlasu-SD Richard Raši.



Najviac chýb sa podľa Rašiho vyskytlo pri Operačnom programe Ľudské zdroje. Chybovosť bola najmä pri vyhodnocovaní žiadostí a z dôvodu nevykonaných kontrol.



Raši kritizoval aj čerpanie nových eurofondov. "Od roku 2021 do takmer polovice 2023 bola vyhlásená iba jedna výzva na 46 miliónov eur. Z oficiálnych materiálov Veroniky Remišovej (Za ľudí) vyplývalo, že v roku 2023 majú byť z nových eurofondov urobené výzvy za šesť miliárd eur, koncom apríla zmenili harmonogram, ktorý upravil termín vyhlasovania výziev. Nová vláda 31. mája, teda dva týždne po nástupe zverejnila nový harmonogram, kde deklaruje, že do 30. júna vyhlási výzvy za 1,38 miliardy eur," povedal Raši.



Ak by sme chceli dočerpať všetky eurofondy, museli by sme podľa Rašiho denne čerpať 23 miliónov eur. V súčasnosti ale SR čerpá približne šesť miliónov eur denne. Posun podľa neho nenastal ani s príchodom novej vlády odborníkov.