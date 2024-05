R. Raši: Staré eurofondy sa podarilo vyčerpať na 100 %

Bratislava 23. mája (TASR) - Eurofondy z programového obdobia 2014-2020 sa podarilo Slovensku kompletne vyčerpať. Po štvrtkovom rokovaní vlády to povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD). V Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP) bolo čerpanie fondov dokonca nad 100 %, pretože bývalá vláda podpísala zmluvy nad rámec vyčlenených finančných prostriedkov. Spolu Slovensko zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu mohlo čerpať 13,7 miliardy eur.



"Čerpanie v programovom období za roky 2014-2020 bude z hľadiska histórie eurofondov na Slovensku rekordné. Od nástupu novej vlády za necelých sedem mesiacov sa podarilo vyčerpať 2,7 miliardy eur a posunúť čerpanie eurofondov z 84 %, na viac ako 100 %," povedal Raši. V súčasnosti sa ešte uskutočňujú administratívne kontroly, ktoré sú štandardné vždy po skončenom eurofondovom období. Raši pripustil, že v rámci revízií môžu nastať určité posuny v sume vyčerpaných financií. "Ale môžeme skonštatovať, že naozaj sa urobilo všetko pre to v posledných mesiacoch a týždňoch, aby európske prostriedky z programového obdobia 2014-2020 boli vyčerpané," dodal.



Minister kritizoval svojich predchodcov za pomalé čerpanie eurofondov v predchádzajúcich rokoch, ale aj za prekročenie finančného limitu v IROP. "Napriek tomu, že vedeli, že majú z Európskej únie vyhradený na tento program iba 2,212 miliardy eur, umožnili podpísať zmluvy o 363 miliónov väčšie," priblížil Raši. Financie nad limit dohodnutý v IROP musel potom preplatiť štát zo štátneho rozpočtu. Raši pripomenul, že Slovensko pritom nebolo schopné vyčerpať všetky peniaze a jednu miliardu eur z eurofondov minulo na energetickú pomoc.



Pokiaľ by štát peniaze na zazmluvnené projekty z IROP samosprávam nevyplatil, čelil by podľa Rašiho žalobám. Ministerstvo podľa neho situáciu analyzuje a nevylúčil ani podanie žaloby.