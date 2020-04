R. Raši: V. Remišová o tendroch buď klame, alebo tému nemá naštudovanú

Bratislava 15. apríla (TASR) – Súčasná podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) o predražených tendroch na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) buď klame, alebo tému nemá naštudovanú. Uviedol to podpredseda strany Smer-SD a bývalý vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši na stredajšom tlačovom brífingu opozičnej strany.



Remišová sa rozhodla zrušiť dve verejné obstarávania úradu, ktoré sú podľa nej predražené. Na margo prvého 15-miliónového tendra, ktorého cieľom bolo podľa Rašiho to, aby všetky orgány verejnej moci nakupovali optimálne a najekonomickejšie napríklad hardvéry či softvéry, Remišová povedala, že predpokladaná hodnota zákazky neodzrkadľovala výsledky štúdie uskutočniteľnosti.



Tá však podľa Rašiho bola vypracovaná len na prvú časť projektu, ktorá mala byť financovaná z európskych peňazí. Táto prvá časť bola vyhlásená na štyri milióny, teda presne na sumu, ktorá vyšla aj zo štúdie uskutočniteľnosti. „Tá druhá časť, voliteľná, ktorá mala byť financovaná zo štátneho rozpočtu a z úspor, ktoré sa vygenerujú z prvej časti projektu, mala mať objem viac ako deväť miliónov eur,“ vysvetlil Raši s tým, že vygenerovaná suma v konečnom dôsledku mohla byť aj o 30 % nižšia.



Ako ďalej uviedol Remišovej predchodca, keby tento projekt fungoval štyri roky, verejné inštitúcie by mohli ušetriť 30 miliónov eur. „Tým, že pani Remišová projekt zastavila, urobila to, že potenciálnu úsporu 30 miliónov eur v budúcnosti takisto zastavila,“ dodal Raši.



Raši vyzval súčasnú koalíciu, aby čo najskôr prijali zákon o hmotnej zodpovednosti. „Možno toto bude prvý príklad, kde sa budeme pýtať, či takýmto rozhodnutím politik nepripravil štát o mnohomiliónové úspory,“ upozornil.



Na margo rámcovej zmluvy o konzultačných službách Raši uviedol, že táto zmluva v súčasnosti nie je plnená a Remišovú vyzval, aby ani jedno euro z tejto zmluvy neminula. „Ak si úrad týchto drahých externých konzultantov zakontrahuje, nech rovno z úradu odíde,“ vyzval Remišovú.