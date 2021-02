Raši: Remišovú z klamstva usvedčila koaličná poslankyňa

Bratislava 8. februára (TASR) - Europoslankyňa za stranu SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová obvinila vicepremiérku a ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniku Remišovú (Za ľudí), že vďaka jej nečinnosti prišlo Slovensko o miliardu eur z eurofondov, ktoré mohlo využiť na podporu ľudí, firiem a zamestnancov cez pandémiu. Stačilo urobiť jednu jedinú vec – presunúť peniaze z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) do Európskeho sociálneho fondu (ESF). Pripomenula to Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa mimoparlamentnej strany Hlas-sociálna demokracia.



"Remišová, ktorá namiesto toho, aby bojovala za každé euro pre Slovensko, organizuje propagandistické tlačovky, obviňuje zo všetkého zla predchádzajúcu vládu, pripravila za 10 mesiacov vo funkcii Slovensko o miliardu eur. To je 200 eur pre každého Slováka vrátane novorodencov. O miliardu, ktorú už mohli dostať rodičia na pandemických OČR, ľudia, ktorí nemôžu pracovať, lebo štát zatvoril ich prevádzky a firmy, firmy, aby mohli vyplatiť svojich zamestnancov," povedal Remišovej predchodca Richard Raši z Hlasu-SD, nezaradený poslanec Národnej rady SR.



Pripomenul, že podľa Nicholsonovej na to Remišovú Európska komisia viackrát upozorňovala, ale ona nebola schopná pripraviť ani jednu žiadosť o presun prostriedkov.



A nejde tu podľa Rašiho len o prepadnutú miliardu, ale aj o ďalšie štyri, ktoré musí táto vláda vyčerpať na rozvoj regiónov do dva a trištvrte roka. "A ktoré tiež mohla presunúť na sanovanie následkov pandémie, ktoré platíme zo štátneho rozpočtu, pretože v Európskom sociálnom fonde nám došli peniaze," poznamenal.



"Nedávno mala pani Remišová tlačovku, kde tvrdila, že tento rok Slovensko vďaka nej neprišlo z eurofondov ani o jedno euro. Klamala v priamom prenose. Z klamstva ju usvedčila vlastná koaličná europoslankyňa. Pani Remišová, nemyslíte, že stačilo?," dodal Raši.



Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa a predsedníčka Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci, za účasti Jany Bittó Cigánikovej, predsedníčky Výboru NR SR pre zdravotníctvo na brífingu strany SaS uviedli, že Slovensko z eurofondov prišlo nenávratne o miliardu eur, pretože do konca roku 2020 nezabezpečilo v Európskom fonde regionálneho rozvoja jej realokáciu.



Nie je pravda, že Slovensko miliardu eur z eurofondov nerealokovalo na boj s ochorením COVID-19, na tlačovej konferencii strany SaS odznelo mnoho zavádzajúcich informácií. Uviedla to Remišová počas pondelkovej tlačovej konferencie v reakcii na vyhlásenia Ďuriš Nicholsonovej a Bittó Cigánikovej.