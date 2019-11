R. Raši: Vláda rozhodla, že spojí dva eurofondové operačné programy

Bratislava 28. novembra (TASR) - Vláda schválila návrh novely zákona, ako aj návrh na skrátené legislatívne konanie o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Oznámil to po štvrtkovom mimoriadnom rokovaní vládneho kabinetu podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).



"Vláda rozhodla, že sa spojí Operačný program (OP) Integrovaná infraštruktúra a OP Výskum a inovácie, aby sa predišlo tzv. dekomitmentu. To znamená, aby Slovensko nemuselo vracať niekoľko desiatok miliónov eur, možno až sto miliónov eur kvôli tomu, že v OP Výskum a inovácie sa nestihli čerpať európske štrukturálne fondy," priblížil Raši.



Podľa neho ide o problém, ktorý sa zdedil kedysi, keď v roku 2017 bol pozastavený celý tento OP, ešte za bývalého ministra školstva. "Čerpanie v tomto programe nebolo také, aké sme deklarovali voči EÚ, že bude, rozhodli sme sa tieto operačné programy spojiť," poznamenal.



"Toto spojenie má jediný význam, že nebudeme vracať finančné prostriedky EÚ, pretože sa využije vysoká absorpčná kapacita OP Integrovaná infraštruktúra, ktorý čerpá všetky prostriedky, ktoré sú mu pridelené. Celkovo po spojení týchto operačných programov splníme kapacitu čerpania, ku ktorej sme sa zaviazali," zdôraznil.



Vláda podľa Rašiho formálne spája spomínané dva operačné programy, aby nevznikali žiadne právne pochybnosti do budúcnosti, ani žiadne otázniky pre legislatívnu čistotu. "Znamená to, že ani jedno euro nebude presunuté z OP Výskum a inovácie inde, stále tieto peniaze budú smerované vedcom, výskumníkom, univerzitám či Slovenskej akadémii vied. Spojením programov peniaze zachraňujeme," vysvetlil.



"Programy, ktoré sú teraz rozbehnuté a vyhodnocované, budú v nezmenenom režime, takže pre prijímateľov sa z hľadiska formálneho postupu zatiaľ nič nemení. Ten dôvod je jediný, a to, aby sme peniaze nemuseli vracať do Bruselu," dodal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.