R. Raši: Vláda zabudla na ľudí a opäť pomohla bankám

Bratislava 23. júna (TASR) - Vláda v memorande o porozumení, ktoré podpísala s bankami, zabudla na ľudí. Na základe neho sa zruší bankový odvod a štát tak príde o 300 miliónov eur ročne a tieto peniaze zostanú bankám. Tvrdí to v stanovisku pre médiá poslanec Smeru-SD Richard Raši.



Podľa predsedu výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií je smutné, že premiér Igor Matovič (OĽaNO) opäť pomohol bankám, ktorých minuloročné zisky presiahli 643 miliónov eur a opäť sa vykašľal na ľudí. Banky totiž podľa neho niekoľkokrát zvyšovali bankové poplatky a odôvodňovali to práve bankovým odvodom. "Prečo premiér nedonútil banky, aby občanom na oplátku poplatky znížili? Za 300 miliónov sa dá postaviť niekoľko regionálnych nemocníc," podotkol Raši. Zároveň tvrdí, že počas koronakrízy banky zarobia milióny na úrokoch od ľudí, ktorí museli požiadať o odklad splátok, zvýšil sa počet platieb kartou a za každú transakciu majú aj banky svoje percento.



Raši tiež zdôraznil, že premiér s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽaNO) sa po stretnutí s bankami usvedčili aj z klamstva "o prázdnej špajze". "Už niekoľko mesiacov ľuďom tvrdia, že sme im nechali prázdnu špajzu, ale 1,2 miliardy eur, ktoré boli z bankového odvodu odložené na pomoc bánk počas kríz, chcú okamžite minúť. A to už nehovorím o tom, že Slovensko si počas necelých 100 dní novej vlády požičalo takmer 10 miliárd eur a občanom a firmám pomohlo len dvadsatinou tejto sumy," dodal Raši.



Rezort financií podpísal so Slovenskou bankovou asociáciou memorandum, na základe ktorého sa zavedie nová schéma namiesto bankového odvodu. Z peňazí vybraných na odvode sa vyberie miliarda eur a vloží sa do Rozvojového fondu Slovenska. Peniaze budú môcť byť použité na rôzne kľúčové štátne projekty. Banky sa podpisom tohto dokumentu okrem toho zaväzujú ročne navyše investovať pol miliardy eur do úverov pre štátne projekty a ročne navyše investujú jednu miliardu eur do úverov pre ľudí a firmy. "Namiesto toho, že 150 miliónov eur odkladali na účet a peniaze v ekonomike nepracovali, použijeme 1,5 miliardy eur ročne na to, aby sa ľuďom dali prístupné úvery a rovnako aj firmám a štátu," povedal v pondelok (22. 6.) Matovič.