R. Raši vymenoval na post generálneho riaditeľa NASES Ľubomíra Mindeka

Bratislava 22. decembra (TASR) - Minister informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) odvolal doterajšieho generálneho riaditeľa Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Pavla Karela. Na jeho post nastupuje Ľubomír Mindek.



"Nový generálny riaditeľ je líder s viac ako 15-ročnými riadiacimi skúsenosťami v oblasti digitálnej transformácie a riadenia IT služieb. Do NASES, v ktorom pôsobil už v rokoch 2019 a 2020, sa vracia zo Slovenskej pošty, kde zastával pozíciu generálneho riaditeľa a riaditeľa IT úseku," uviedla hovorkyňa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Zuzana Krištofovičová.



Dodala, že počas uplynulých rokov pracoval aj v Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI) či v organizáciách Oracle Slovakia, CSC Computer Sciences, OMNICOM, IBM Slovakia a Hewlett-Packard. Študoval na Elektrotechnickej fakulte na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.



Karel zasadol na stoličku šéfa NASES 1. septembra 2020 počas pôsobenia vtedajšej ministerky a terajšej poslankyne Veroniky Remišovej (klub hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ).