R. Raši: Vynikajúco rozbehnutá informatizácia zaspí

Bratislava 5. mája (TASR) - Vynikajúco rozbehnutá informatizácia zaspí, verejnosť bude len počúvať kritiku. Myslí si to bývalý vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Svojej nástupkyni Veronike Remišovej (Za ľudí) vyčíta aj jej nových poradcov - Mareka Antalu a Jána Hargaša.



Raši kritizuje vicepremiérku za nekonkrétnosť jej vyjadrení. Podľa neho z jej predstavenia vízie informatizácie verejnej správy vyplýva to, že sa najbližšie mesiace v informatizácii neudeje nič, pretože ide robiť drahé audity projektov, ktoré prešli širokým pripomienkovaním odbornej verejnosti. Vicepremiérka tiež avizovala zverejňovanie subdodávateľov IT projektov, čo sa podľa slov Rašiho už dávno deje.



„Znegovala jedno z opatrení premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý ľuďom sľúbil voľby cez internet,“ reagoval Raši. Bývalý vicepremiér kritizuje Remišovú aj za vyjadrenia o mobilnom ID. „Keby si pani vicepremiérka dala námahu, zdvihla telefón a opýtala sa, tak by sa dozvedela, že stačí podpísať zmluvu, nájsť peniaze a začať testovať dve už pripravené riešenia,“ dodal Raši.



Raši zároveň kritizuje Remišovej nových poradcov. Marek Antal podľa slov bývalého vicepremiéra hneď na svojom prvom verejnom vystúpení znegoval Remišovej rozhodnutie o zrušení projektu centralizácie nákupu licencií pre štát. „A, mimochodom, Antal ako štátny tajomník dostane limuzínu, kanceláriu, sekretárky, poradcov, čo nás bude stáť desiatky tisíc eur mesačne,“ dodal Raši.



Ako upozornil, vicepremiérka svojmu novému poradcovi Jánovi Hargašovi najskôr ponúkla post šéfa informatizácie, avšak Hargaš odmietol prevziať zodpovednosť a do Remišovej tímu nastúpil iba ako poradca. „Človek, ktorý sa pod nič nepodpisuje, za nič nie je zodpovedný, ale má relatívne veľké slovo,“ uzavrel Raši.