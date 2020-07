Raši: Vznik ministerstva bude stáť daňových poplatníkov státisíce eur

Bratislava 1. júla (TASR) – Transformácia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bude stáť státisíce eur. Tvrdí to opozičný poslanec Národnej rady SR a predchodca šéfky nového ministerstva Veroniky Remišovej Richard Raši. Dnes na brífingu skritizoval prerod úradu na ministerstvo, podľa neho je to úplne zbytočné.



„Ministerstvá majú svoje hlavičkové papiere, majú nové vizitky. Všetci zamestnanci majú služobné preukazy. Všetky tieto drobnosti a byrokratické záležitosti bude treba zmeniť,“ dodal Raši s tým, že dôležité je však to, že ministerstvo bude platiť dvoch štátnych tajomníkov, čo by mohlo mesačne stáť približne 12 000 eur.



Každý z nich má schválených dvoch poradcov, na jedného Raši odhaduje mesačne 3000 eur a spoločne majú aj tiež dve asistentky, čo môže mesačne stáť asi 2000 eur.



Ako ďalej upozornil Raši, človek s rovnakým menom i rovnakou adresou ako nový štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (Marek Antal, ktorého v stredu do pozície vymenoval vládny kabinet Igora Matoviča, sa nachádza medzi dlžníkmi v jednej zo súkromných zdravotných poisťovní. „Podarilo sa mu dostať až do top 20 s dlhom viac ako 65 000 eur,“ dodal Raši.



Ako zopakoval, všetky kompetencie, ktoré má ministerstvo prevziať, mohol mať v rukách aj ako úrad. Podľa jeho informácií od ľudí, ktorí na novom rezorte pracujú a podľa Rašiho slov nie sú spokojní s tým, čo sa tam deje, sa má ministerstvo rozrásť o 600 nových zamestnancov. „Vznikne nám jeden byrokratický moloch,“ dodal Raši.



Na margo zmlúv, ktoré Remišová považuje za nekryté, keďže úrad nemal vlastný rozpočet, Raši uviedol, že jej vyjadrenia sú opäť prejavom nekompetentnosti a neznalosti. Mnohé činnosti úradu totiž boli financované z eurofondov, preto v návrhu rozpočtu uvedené nie sú. Zo štátneho rozpočtu sa financovalo podľa Rašiho slov iba to, čo sa nemohlo z eurofondov.



Raši kritizuje aj pracovné prostredie rezortu, do ktorého chce Remišová prilákať šikovných ľudí. „Kto príde pracovať do rezortu, kde šéfka na svojich odborníkov zjavne bezdôvodne posiela NAKU?“ pýta sa Raši. Ako uzavrel, Remišová by sa mala začať radiť s odborníkmi, pretože hrozí, že úrad znefunkční, čo môže ohroziť celé Slovensko.