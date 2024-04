R. Raši: Záchranné zložky môžu čerpať 60 miliónov eur na techniku

Bratislava 8. apríla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravilo spolu s Ministerstvom vnútra SR výzvu za 60 miliónov eur. Čerpať ju budú môcť záchranné zložky SR, a to na techniku, výcviky či na nákup pozemkov a budov. Uviedol to v pondelok šéf rezortu investícií Richard Raši (Hlas-SD) na tlačovej konferencii.



"Je to výzva otvorená. Príslušné útvary sa do nej budú môcť hlásiť dovtedy, kým bude dostatok zdrojov. Cieľom je zmierniť účinok aj toho, čo vidíme teraz, teda klimatických zmien. Máme tu rekordné teploty, čo súvisí aj so zvýšeným počtom požiarov a mimoriadnych udalostí a katastrof," uviedol Raši s tým, že súčasťou výzvy sú aj oprávnené výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu, ako aj na stavebné práce.







Výzva Posilnenie a modernizácia intervenčných kapacít a infraštruktúry na zvládanie katastrof je financovaná z eurofondov v rámci Programu Slovensko. Určená je ústredným orgánom štátnej správy a štátnym rozpočtovým organizáciám, hasičom, horským záchranárom či sekciám krízovej intervencie.



Základná zásahová technika je podľa prezidenta Hasičského a záchranného zboru Adriána Mifkoviča už zastaraná, keďže sa jej výroba a nasadenie datujú do roku 2007. Investičný dlh podľa neho dosahuje výšku 209 miliónov eur.



"Potreba je tam vyššia, ale myslím si, že takýmito čiastkovými úlohami to nejakým spôsobom vieme dotiahnuť do reálnej potreby, ktorú zbor vyžaduje," dodal Mifkovič. Raši na to reagoval tým, že rezort sa bude snažiť v rámci revízie celého programového obdobia zvýšiť financie aj pre túto oblasť.



Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) objasnil plány rezortu vnútra, ktoré chce v krátkom čase implementovať. "Je to plán 80 kusov zásahových vozidiel, ktoré nahradia zaostalé vozidlá, ktoré dnes máme. Dáme ich do stavu, aby boli použiteľné, a následne sa nám podarí vybaviť našich dobrovoľných hasičov technikou, ktorá bude vyradená a repasovaná," priblížil.



Taktiež spomenul osem kusov sanitných vozidiel pre ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ako aj 2500 výjazdových tabletov. Rezort podľa Eštoka plánuje aj modernizáciu výcvikového strediska horskej záchrannej služby v Liptovskom Hrádku.