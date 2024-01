R. Raši: Zákon o verejnom obstarávaní dodrží limity Európskej komisie

Bratislava 22. januára (TASR) - Cieľom zákona o verejnom obstarávaní (VO) je uvoľniť ruky starostom a primátorom. Zákon taktiež dodrží všetky limity Európskej komisie (EK) a pôjde do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Uviedol to v pondelok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) v reakcii na vyjadrenia opozičného Progresívneho Slovenska (PS).



"Progresívne Slovensko nemá Slovensku čo ponúknuť, preto robí senzáciu aj zo zákona o VO, ktorý sa ešte len pripravuje. Cieľom tohto zákona, ktorý predstavíme v najbližších týždňoch, je uvoľniť ruky starostom a primátorom, aby sa nestávalo, že napríklad na východnom Slovensku robí bežné rekonštrukcie školy bratislavská firma," priblížil Raši.



Zákon podľa neho dodrží všetky limity EK a umožní obstarávateľom efektívne obstarávanie. "Zákon tiež pôjde do MPK, pretože Hlas-SD pred voľbami sľúbil, že žiadne rozhodnutie nebude robiť bez diskusie. PS z tejto témy len vytĺka politický kapitál a nemá o návrhu zákona ani dostatočné informácie," dodal Raši s tým, že celý návrh zákona predstavia na tlačovej konferencii.



Predseda PS Michal Šimečka v pondelok vyhlásil, že vláda pripravuje novelou o VO radikálne zmeny, ktoré vytvoria priestor na klientelizmus, korupciu a netransparentnosť. Dodal, že ňou zvyšuje limity, do ktorých sa môžu zákazky zadávať do súťaže bez možnosti dotknutých strán brániť sa. Zároveň sa podľa neho radikálne znižujú pokuty za porušenie zákona.