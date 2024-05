Raši:Prijímatelia eurofondov nájdu informácie v novej mape partnerstva

Bratislava 28. mája (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spustilo mapu partnerstva. Prijímatelia a žiadatelia o eurofondy tak nájdu všetky potrebné informácie na jednom mieste. Uviedol to v utorok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Richard Raši na tlačovej konferencii.



"Mapa slúži na to, aby sa prijímatelia, teda mestá, obce či organizácie, netrápili s tým, aká výzva sa chystá, aká je otvorená, na čo a kto môže eurofondy čerpať," uviedol Raši s tým, že mapa je krokom k zlepšeniu komunikácie medzi ministerstvami a samosprávami. Prijímatelia podľa neho budú mať vedomosť aj o plánovaných výzvach, čo im pomôže stanoviť si svoje priority.



Okrem informácií o eurofondoch z Programu Slovensko obsahuje aj informácie o možnosti čerpania prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti. "Veríme, že táto mapa prinesie poriadok do informačného chaosu, pretože sme sa mnohokrát stretávali s tým, že starostovia menších obcí sa nevedeli zorientovať a museli platiť externým firmám, aby im tieto informácie vyhľadávali a sledovali," priblížil Raši.



Ministerstvo plánuje v najbližších mesiacoch spustiť aj mapu príležitostí. Tá poskytne informácie o stave miest a obcí, konkrétne, v akom stave sú investičné akcie a infraštruktúra. Bude tak zrejmé, kde je potrebné dobudovať vodovod či kanalizáciu.



"Tento rodný list pomôže aj v tom, aby sme s Bruselom nastavili ďalšie programové obdobie eurofondov a vytvorili koncepciu územného rozvoja Slovenska," dodal štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák. Raši dodal, že mapa príležitostí bude zároveň argumentom voči Bruselu, prečo sú eurofondy potrebné aj po roku 2027.























