Raši: Slovensko žiadny balík krízových investícií nepotrebuje

Bratislava 7. júla (TASR) – Slovensko nepotrebuje žiadne balíky krízových investícií, ktoré budú kdesi čakať na krízu. Je to úplne absurdné, myslí si poslanec Národnej rady SR Richard Raši. Reaguje tak na víziu svojej nástupkyne, vicepremiérky a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí).



Raši je presvedčený, že víziami o balíku krízových investícií sa Remišová snaží iba prekryť fakt, že za prvých 100 dní svojho pôsobenia vo vládnom kabinete Igora Matoviča nemá čo bilancovať, a dokonca ani v oblasti eurofondov sa nemá pred verejnosťou čím pochváliť.



„Ak niekto dúfal, že ministerka Remišová, ktorá nič netuší o informatizácii ani o regionálnom rozvoji, rozumie aspoň eurofondom, aj ten musel po tom, ako sama zhodnotila svojich prvých 100 dní v úrade, zostať sklamaný,“ dodal Raši.



Podľa poslanca potrebuje Slovensko realizovať investície, ktoré boli pripravené úradníkmi a odborníkmi za minulej vlády a pripravovať ďalšie pre vládu, ktorá príde po tejto. „Pani ministerky sa nijako netýka výstavba diaľnic či obnova železničných alebo električkových tratí. Jej sa týka najmä informatizácia a regionálny rozvoj,“ uviedol Raši s tým, že práve Remišová nedávno stopla krízovú investíciu do štátneho systému evidencie a správy softvérových licencií, ktorá mala potenciál ušetriť na licenčných poplatkoch desiatky miliónov eur.



Raši tvrdí, že pri počítaní zastavených a zrušených investícií ministerkou Remišovou by sa dalo pokračovať ďalej. „O schopnostiach ministerky jednoznačne hovorí to, že investícií a projektov, ktoré chce do ,balíka krízových investícií', zatiaľ sama oveľa viac zrušila ako pripravila,“ dodal Raši.



„Preto sa nečudujem, že podobne ako jej koaliční kolegovia v prípade bakalárskych a diplomových prác, ani Remišová neváha vykrádať svojich predchodcov či Európsku komisiu,“ dodal Raši s tým, že ministerka považuje za svoj najväčší úspech realokáciu 1,2 miliardy eur z eurofondov na riešenie dosahov koronakrízy.



Podľa Rašiho slov však s touto pomocou ani uvoľnením eurofondových pravidiel neprišla Remišová, ale pracovná skupina Európskej komisie, a to ešte v čase, keď bol vicepremiérom Raši.