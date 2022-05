Rybníček: Mestá a obce budú musieť zvažovať zvýšenie daní a poplatkov

Bratislava 25. mája (TASR) - Mestá a obce budú musieť pre parlamentom schválenú protiinflačnú pomoc z dielne ministerstva financií zvažovať zvyšovanie dani z nehnuteľností, poplatkov za školy a škôlky či prijímať rozhodnutia, ktoré budú voči občanom nepopulárne. Pre TASR to uviedol prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor Trenčína Richard Rybníček.



"Bohužiaľ, asi nebudeme mať inú možnosť, keďže máme obrovské výdavky aj v súvislosti s rastom cien energií, stavebných materiálov a so všetkým," podotkol s tým, že výdavky samospráv sú stále väčšie ako príjmy. Rybníček tvrdí, že budú musieť škrtať a hľadať riešenia, ktoré budú znamenať zníženie kvality služieb pre obyvateľov miest a obcí.



ÚMS deklaruje, že sú spolu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) na "jednej lodi". "Predpokladám, že budeme postupovať spoločne a budeme hľadať spoločné riešenia, aby sme sa k tejto celej situácii jasne postavili," poznamenal. Zároveň potvrdil, že ÚMS požiadala o stretnutie prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Chcú sa s ňou o celej situácii porozprávať a vysvetliť jej obavy z toho, čo čaká mestá a obce na Slovensku.



S hlavou štátu sa chcú stretnúť aj zástupcovia ZMOS-u. Hlasovanie poslancov parlamentu, ktorí zároveň pôsobia v samosprávach, vníma združenie ako krok, ktorým ublížili nielen mestám, obciam či samosprávnym krajom, v ktorých pôsobia, ale aj všetkým ostatným samosprávam. "Práve ľudia schvaľujúci zákony a pôsobiaci v samospráve to mali najlepšie vedieť. Tento ich postoj sa zároveň podpísal pod nútené obmedzovanie kvality a rozsahu verejných služieb, ktoré samosprávy zabezpečujú pre svojich obyvateľov," uviedol pre TASR ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.



ZMOS od parlamentu očakáva, že samosprávu bude chrániť a nie, že bude podporovať rozhodnutia, ktoré jej nepomáhajú. Združenie sa obrátilo aj na partnerov z Hospodárskej a sociálnej rady SR. So sociálnymi partnermi reprezentujúcimi zamestnávateľov a zamestnancov chce diskutovať o spoločnom postupe. "Cítime, že štýl práce, ktorým sa prijíma legislatíva, nie je správny. Ani z hľadiska procesu, ani z hľadiska obsahu," podotkol Kaliňák s tým, že rokovanie so sociálno-ekonomickými partnermi je naplánované na 1. júna v Bratislave.



ZMOS vstúpilo pre dlhodobý prístup štátu voči samosprávam od 19. mája do štrajkovej pohotovosti a hrozí ostrým štrajkom. Podporu ZMOS-u vyjadrili Združenie samosprávnych krajov SK 8 i Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.



Ministerstvo financií sa v uplynulých dňoch opakovane ohradilo voči tvrdeniam samospráv. Šéf rezortu Igor Matovič (OĽANO) deklaruje, že samosprávy nebudú mať menej peňazí, ako majú v súčasnosti. Priznáva však, že niektoré samosprávy môžu zostať "dýchavičné". Vyhlásil tiež, že poctivým samosprávam určite podá štát pomocnú ruku.