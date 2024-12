R. Rybníček: Samospráv sa výrazne dotknú konsolidačné opatrenia

Trenčín 10. decembra (TASR) - Samosprávy nie sú zodpovedné za vysoký verejný dlh. Napriek tomu sa ich výrazne dotknú konsolidačné opatrenia schválené v štátnom rozpočte a ďalšie zmeny zákonov prijatých v roku 2024. Výrazne to ohrozuje finančnú stabilitu samospráv. Počas schvaľovania návrhu rozpočtu Trenčína na rok 2025 to povedal primátor mesta Richard Rybníček.



Rybníček spomenul zvýšenie DPH, plnenie mzdových záväzkov v dôsledku rastu minimálnej mzdy a vyplateniu 800-eurových odmien na jedného zamestnanca, transakčnú daň, športové poukazy, pokračujúcu infláciu, neisté ceny energií i zmenu systému financovania materských škôl. Doplatok mesta na materské školy z iných zdrojov bude v budúcom roku asi 700.000 eur.



"Pohár už pretiekol a takto sa ďalej fungovať nedá. V januári predložíme (Únia miest Slovenska - pozn. TASR) návrh na zmenu financovania územnej samosprávy. Budeme považovať za spravodlivé, aby sa dane v mestách a obciach rozdeľovali podľa ich daňovej sily. A aby na regionálne rozdiely v rámci Slovenska nedoplácali mestá. Považujeme to za solidaritu, ktorá neplní účel," zdôraznil Rybníček s tým, že ak to zostane v súčasnom stave, financovanie miest a obcí je do budúcnosti neudržateľné.



Zastupiteľstvo schválilo v utorok rozpočet na budúci rok v celkovej výške 167 miliónov eur. Rozpočet podľa Rybníčka pripravovala radnica od júla v čase, keď sa zverejňovali navrhnuté konsolidačné opatrenia a nové zákony. Všetky zákony a opatrenia podľa neho nebolo možné relevantne premietnuť do návrhu rozpočtu. V roku 2025 chce preto iniciovať poskytnutie dodatočných zdrojov pre samosprávy na krytie výdavkov.



Z pohľadu rozvoja mesta budú podľa primátora v Trenčíne prebiehať najväčšie investície za posledné desiatky rokov. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na "neuveriteľných" 92 miliónov eur. Súvisí to s titulom Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026 a dvoma úvermi z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia.



Najväčšími investičnými akciami v budúcom roku bude rekonštrukcia ulíc Hviezdoslavova, Jaselská a Vajanského, rekonštrukcia zimného štadióna, rekonštrukcia detských jaslí, výmena tribún a palubovky v športovej hale, začiatok rekonštrukcie starého železničného mosta či ďalšie investície.



"Sme si vedomí rizík, ktoré vyplývajú napríklad z príjmov rozpočtovaných od štátu, zo zdĺhavých procesov pri verejných obstarávaniach. V súvislosti s realizáciou investičných akcií môžu mestu vzniknúť ďalšie neoprávnené výdavky. Dôraz preto budeme klásť na priebežné monitorovanie príjmov a výdavkov," doplnil Rybníček.



Predpokladá, že pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2024 dôjde k revízii a zreálneniu časti príjmov a výdavkov rozpočtu na budúci rok.