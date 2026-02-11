< sekcia Ekonomika
R. Štefánek sa bude naďalej venovať agende splnomocnenca vlády pre AI
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) ocenil doterajšie pôsobenie Radoslava Štefánka vo funkcii štátneho tajomníka.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Vláda v stredu odvolala z pozície štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Radoslava Štefánka a vymenovala Martina Katriaka. Cieľom zmeny je efektívnejšie rozdelenie kompetencií a posilnenie riadenia kľúčových agend ministerstva v ďalšej fáze jeho fungovania. Štefánek sa bude naďalej venovať agende splnomocnenca vlády pre umelú inteligenciu (AI). Zameria sa najmä na strategický rozvoj AI, koordináciu medzi jednotlivými rezortmi, spoluprácu so súkromným sektorom a akademickou obcou, ako aj na medzinárodnú spoluprácu. Informoval o tom odbor komunikácie MIRRI.
„Bolo to mimoriadne náročné obdobie, sprevádzané silným odborným aj politickým tlakom. Podarilo sa presadiť čiastočné riešenie pre slovensko.sk na úrovni vlády, aj keď žiaľ nie v takej šírke, akoby slovensko.sk potrebovalo pre plnohodnotnú sanáciu havarijného stavu portálu. V ďalšej fáze bude potrebné mimoriadne precízne právne vedenie agendy, najmä v komunikácii s Európskou komisiou, Úradom pre verejné obstarávanie a ďalšími inštitúciami. Preto považujem za prirodzené, že túto úlohu preberá kolega s výrazným právnym zázemím. Budem sa naplno venovať umelej inteligencii, ktorá je strategickou témou pre budúcnosť Slovenska,“ uviedol Štefánek.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) ocenil doterajšie pôsobenie Radoslava Štefánka vo funkcii štátneho tajomníka a vyjadril očakávanie, že v oblasti umelej inteligencie bude pokračovať v plnom nasadení.
Katriak podľa MIRRI disponuje dlhoročnou skúsenosťou v štátnej správe aj samospráve, detailnou znalosťou vnútorných procesov rezortu a výrazným právnym zázemím. Jeho odborná a právna expertíza bude kľúčová pri zabezpečovaní ďalšej fázy projektov, ktoré si vyžadujú vysokú mieru procesnej presnosti a súlad s národnou aj európskou legislatívou.
„Bolo to mimoriadne náročné obdobie, sprevádzané silným odborným aj politickým tlakom. Podarilo sa presadiť čiastočné riešenie pre slovensko.sk na úrovni vlády, aj keď žiaľ nie v takej šírke, akoby slovensko.sk potrebovalo pre plnohodnotnú sanáciu havarijného stavu portálu. V ďalšej fáze bude potrebné mimoriadne precízne právne vedenie agendy, najmä v komunikácii s Európskou komisiou, Úradom pre verejné obstarávanie a ďalšími inštitúciami. Preto považujem za prirodzené, že túto úlohu preberá kolega s výrazným právnym zázemím. Budem sa naplno venovať umelej inteligencii, ktorá je strategickou témou pre budúcnosť Slovenska,“ uviedol Štefánek.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) ocenil doterajšie pôsobenie Radoslava Štefánka vo funkcii štátneho tajomníka a vyjadril očakávanie, že v oblasti umelej inteligencie bude pokračovať v plnom nasadení.
Katriak podľa MIRRI disponuje dlhoročnou skúsenosťou v štátnej správe aj samospráve, detailnou znalosťou vnútorných procesov rezortu a výrazným právnym zázemím. Jeho odborná a právna expertíza bude kľúčová pri zabezpečovaní ďalšej fázy projektov, ktoré si vyžadujú vysokú mieru procesnej presnosti a súlad s národnou aj európskou legislatívou.