Sulík: Akčný plán k vodíkovej stratégii bude schválený do konca roka

Bratislava 23. júna (TASR) - Akčný plán k Národnej vodíkovej stratégii (NVS), bude v ideálnom prípade schválený do konca tohto roka. Uviedol to na brífingu v rámci stredajšieho rokovania vlády minister hospodárstva Richard Sulík. Národnú vodíkovú stratégiu schválila v stredu vláda.



„To, čo bude teraz nasledovať, je tzv. akčný plán, ktorý bude omnoho konkrétnejší a omnoho záväznejší. Na tomto akčnom pláne už robíme, v ideálnom prípade ho budeme mať do konca roka schválený. Od budúceho roka by sa mohlo postupovať, v ideálnom prípade, konkrétne podľa akčného plánu," priblížil Sulík.



Slovensko by malo vo svojich priemyselných odvetviach a vo verejnom živote využívať vodík ako nosič energie všade tam, kde priame využitie elektriny nie je možné, alebo je nákladovo neefektívne, vyplýva z NVS, ktorú v stredu schválila vláda s pripomienkou.



„Využívanie vodíka ako súčasti hospodárstva SR je celonárodným záujmom. Na jeho zavedení do praxe sa bude podieľať vláda SR v spolupráci s podnikateľskou sférou, inštitúciami výskumu, vývoja a vzdelávania, a tiež orgánmi územnej samosprávy podľa opatrení, ktoré budú špecifikované v Akčnom pláne k NVS," uviedol rezort hospodárstva v schválenom materiáli.