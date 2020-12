VIDEO: R. Sulík: Bolo by škoda nechať elektráreň vo Vojanoch zaniknúť

Bratislava/Vojany 11. decembra (TASR) – Elektráreň vo Vojanoch by bolo škoda nechať zaniknúť, pretože má veľmi dobre vybudovanú infraštruktúru a črtá sa v jej využívaní niekoľko perspektívnych projektov. Povedal to v piatok minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) po návšteve tejto prevádzky. Elektráreň by mohla v budúcnosti spaľovať drevnú štiepku s priemyselným odpadom. V súčasnosti je využitá približne na 20 % a vykazuje stratu.







"Nad Vojanmi už dlhú dobu visí otáznik. Voľakedy to bola jedna z najsilnejších elektrární v Československu, a ten areál je vybudovaný veľmi zdatne," povedal Sulík. Elektráreň má širokorozchodnú železničnú trať a tiež priamy prístup k hlavnej tranzitnej rúre plynovodu. Sulík zdôraznil, že je treba veľmi dobre zvážiť, čo sa s touto elektrárňou stane. Slovensko má v Slovenských elektrárňach (SE) iba 34 % podiel a o tom, čo bude s Vojanmi ďalej, bude rozhodovať manažment SE.



Podľa Sulíka by bolo škoda nechať elektráreň zaniknúť, keďže sa črtá viacero perspektívnych projektov, ako napríklad vybudovanie solárnych parkov na odkaliskách či spaľovanie drevnej štiepky a plastov. To bude ekonomicky zaujímavé najmä po roku 2027, odkedy má platiť zákaz skládkovania odpadu. "Mám nádej, že za priaznivých okolností, keď napríklad využijeme Just Transition Fund (Fond spravodlivej transformácie), by mohli Vojany ďalej fungovať. Myslím si, že by to bolo pre región veľmi prospešné," dodal Sulík.







Generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček spresnil, že sú naplánované ďalšie testy spaľovania tuhého druhotného paliva na február budúceho roka. Elektrinu majú Vojany predanú do konca marca. Na základe výsledkov testov sa budú Slovenské elektrárne v apríli rozhodovať, aký bude osud tejto elektrárne.



Predchádzajúce testy prechodu elektrárne na iné palivo podľa Strýčka dopadli dobre, no prekročili emisie chlóru a v súčasnosti riešia tento technický problém. Ekonomicky by tak bola elektráreň v zisku.







Vojanom pomohol v ostatných týždňoch zvýšený dopyt po elektrickej energii a zároveň pokles ponuky z nemeckých veterných a solárnych elektrární, ktorý zvýšil krátkodobé ceny energie. V súčasnosti je vo Vojanoch spustený jeden z dvoch funkčných blokov a vyrábajú okolo 40 megawattov (MW) elektrickej energie, čo je okolo 20 % z celkovej kapacity 220 MW. Počas Vianoc, keď spotreba elektrickej energie klesne, bude elektráreň odstavená. Výrobu obnovia v januári.