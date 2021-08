Sulík: Cena elektriny od budúceho roka môžu vzrásť o 1,5 centa za kWh

Bratislava 27. augusta (TASR) – Cena elektrickej energie pre domácnosti by mohla od januára budúceho roka vzrásť o 1,5 eurocenta za kilowatthodinu, čo je po prepočte na ročnú spotrebu domácností zvýšenie o niekoľko desiatok eur za rok. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s tým, že ide o jeho osobný odhad a konečné slovo bude mať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ceny silovej elektriny na svetových trhoch sa v poslednom období zdvojnásobili.



„Môj osobný odhad je 1,5 centa až 1,7 centa za kilowatthodinu (kWh),“ povedal minister. Pri mesačnej spotrebe 200 kWh je to nárast o tri eurá a po prepočte na rok ide o zvýšenie približne o 40 eur. „Len minimálna mzda ide hore o 23 eur mesačne,“ porovnal Sulík, podľa ktorého rezort zdražovanie energií neteší, no nejde o žiadnu drámu.



Minister upozornil, že zvyšovaniu cien elektriny od začiatku budúceho roka sa nedá zabrániť, keďže v súčasnosti stojí jedna megawatthodina (MWh) na burzách približne 90 eur a táto cena tvorí viac ako 40 % koncovej ceny elektrickej energie. Zvyšná časť je rozdelená medzi distribučné poplatky a tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), z ktorej sa dotujú zvýšené náklady na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (OZE), ale napríklad aj ťažba uhlia na hornej Nitre. Podľa ministra by sa však v nasledujúcich mesiacoch mohla cena elektrickej energie na burzách po raketovom raste stabilizovať a postupne klesnúť.







Očakávaný rast ceny energie Sulík pripisuje aj minulým vládam Roberta Fica (Smer-SD), ktoré podľa neho vytvorili systém dotácií pre spriaznených podnikateľov cez výkupné ceny elektriny a zároveň zanechali historický dlh vo výške takmer 400 miliónov eur voči distribučným spoločnostiam. Ten vznikol nízkym nastavením TPS a umelým znižovaním cien pre domácnosti a malé podniky.



Práve TPS je jednou z položiek, ktoré môže vláda prostredníctvom legislatívy znížiť a zabrániť tak vyššiemu rastu cien elektriny. Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek pripomenul, že už bola schválená prolongácia pre výrobcov OZE, ktorá prinesie predĺženie ich podpory o päť rokov, ale zároveň zníženie nákladov na TPS o približne 60 miliónov eur ročne. Ďalšiu úsporu rezort očakáva po ukončení ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre.



Na zvýšenie ceny elektrickej energie už koncom júla upozornil ÚRSO. Úrad vychádza pri výpočtoch cien elektrickej energie na budúci rok z priemernej ceny tejto komodity na pražskej burze za prvých šesť mesiacov predchádzajúceho roka, a tá sa zvýšila práve o Sulíkom avizovaných 1,5 eurocenta za kWh. Výsledné ceny pre domácnosti bude ÚRSO jednotlivým distribútorom schvaľovať v závere roka.