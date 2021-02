Sulík chce na rokovanie vlády predložiť univerzálny odškodňovací zákon

Bratislava 4. februára (TASR) – Odškodnenie firiem za štátom nariadené obmedzenia pre pandémiu ochorenia COVID-19 by mohlo byť vyriešené jedným spoločným zákonom. Právnu normu, ktorú pripravilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, však vláda už dvakrát odmietla, no minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) ju chce po dohode v koalícii predložiť znova na najbližšie rokovanie vlády. Sulík to povedal na štvrtkovej Hodine otázok v Národnej rade (NR) SR.



"Ministerstvo pripravilo univerzálny zákon o odškodnení, lebo nie je možné na každú skupinu podnikateľov pripraviť samostatnú schému a samostatný zákon. Tých skupín je totiž príliš veľa," odpovedal Sulík na otázku, prečo ministerstvo nepristúpilo k odškodneniu fitnescentier. Podľa ministra sa na opätovnom predložení zákona vláde dohodli na koaličnej rade.



Pomoc pre všetkých podnikateľov by tak mala byť stanovená jednou legislatívnou normou a následne by sa pre konkrétne skupiny mali určiť konkrétne podmienky odškodnenia. Ako bude zákon riešiť pomoc konkrétne pre fitnescentrá, Sulík nespresnil. Pripomenul však, že jeho nesúhlasný postoj k zatváraniu týchto prevádzok bol jednou z príčin konfliktu medzi ním a premiérom Igorom Matovičom (OĽANO).