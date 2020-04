VIDEO R. Sulík: Ekonomická krízová rada zatiaľ nevznikne

Bratislava 15. apríla (TASR) – Ekonomická krízová rada pri Ministerstve hospodárstva (MH) SR zatiaľ nevznikne. Oznámil to v stredu minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) po tom, ako minister financií Eduard Heger (OĽaNO) oznámil vznik ekonomického krízového štábu. Podľa Sulíka by tak vznikli dve rady s podobným zameraním a takáto súťaž by podľa ministra nebola dobrá.







Sulík sa na vzniku ekonomickej krízovej rady údajne dohodol s ministrom financií už minulý týždeň a v stredu napoludnie sa malo konať jej prvé zasadnutie. O ekonomickom krízovom štábe sa šéf rezortu hospodárstva dozvedel od ministra financií "asi 70 minút pred začatím zasadnutia". "Chvíľu to vyzeralo tak, že budú dve rady, ktoré sa budú venovať približne tej istej oblasti. Takáto súťaž by nebola dobrá. Keď sa premiér takto rozhodol, tak my to rešpektujeme a zatiaľ ekonomická krízová rada, ktorá dnes mala mať svoje ustanovujúce zasadnutie, nevznikne," povedal Sulík.







Členmi ekonomického krízového štábu, ktorý vznikne na pôde Úradu vlády SR, budú predstavitelia najdôležitejších ekonomických rezortov, ale aj významní ekonómovia. Štáb bude podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) viesť minister financií. Prizvaní budú aj zástupcovia ministerstva hospodárstva. Premiér doobeda na tlačovej konferencii uviedol, že si nemyslí, že ide o konkurenciu krízovej rady, ktorú organizuje minister hospodárstva. Ekonomický krízový štáb mal podľa Matoviča strážiť verejné financie a ekonomická krízová rada mala najmä komunikovať so zamestnávateľmi.



Šéf rezortu hospodárstva sa spolieha na to, že v premiérovom krízovom ekonomickom štábe bude "dostatok kvalitných súdnych ekonómov", ktorí dokážu zabrániť obrovským ekonomickým škodám, ku ktorým sa Slovensko podľa Sulíka blíži.



Minister sa opäť nevyhol téme otvárania obchodov a zopakoval, že malé obchodné prevádzky mali byť podľa neho otvorené už začiatkom tohto týždňa. Na premiérov argument, že otvorenie obchodov by Slovensku prinieslo rast iba dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP), pripomenul, že v týchto obchodoch je zamestnaných od 200.000 do 300.000 ľudí. Podľa Sulíka zo súčasnej situácie profitujú iba veľké zahraničné obchodné reťazce, ktoré predávajú rovnaký tovar ako malé obchody.