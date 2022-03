R. Sulík: Na tento rok má Slovensko zásoby energie zabezpečené

Bratislava 2. marca (TASR) – Odberatelia energií v tomto roku nemusia mať obavy o ich dodávky. Slovensko má energie v tomto roku zabezpečené, či už ide o ropu, plyn, alebo palivo pre jadrové elektrárne. Po rokovaní vlády to v stredu povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



"Na tento rok má Slovensko dodávky energií zabezpečené. Máme aj plán B v každej jednej oblasti. Hovorím najmä o rope, o plyne a jadrovom palive," povedal Sulík. Problémy by podľa neho Slovensko nemalo mať ani s dodávkami čierneho uhlia.



Sulík už skôr informoval o prvej dodávke skvapalneného zemného plynu pre Slovensko tankerom, pri rope by Slovensko v prípade prerušenia dodávok z Ruska mohlo využiť ropovod Adria. Dostatok jadrového paliva by zasa mala pokryť potrebu krajiny v tomto roku utorková (1. 3.) letecká dodávka tohto paliva z Ruska.



Rezort hospodárstva o možnej diverzifikácii dodávok jadrového paliva rokoval s americkou firmou Westinghouse. "Hľadáme riešenie, ktoré bude bezpečné, stabilné. Vždy je dobré mať dvoch dodávateľov," povedal minister, no dodal, že riešenie musí byť aj ekonomicky výhodné.