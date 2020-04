R. Sulík: Navrhnem, aby sme otvorili predajne automobilov

Bratislava 3. apríla (TASR) – Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) chce pokračovať v zmierňovaní zákazov prijatých vládou na ochranu pred pandémiou ochorenia COVID-19. Po pondelkovom (30. 3.) otvorení predajní so záhradkárskymi potrebami, farbami či železiarskym tovarom, chce v piatok na zasadnutí krízového štábu navrhnúť aj otvorenie predajní automobilov.



"Som za to, aby sme v otváraní prevádzok pokračovali," povedal Sulík pre TASR. Predajne automobilov majú podľa ministra veľmi nízku koncentráciu ľudí, predajne sú veľké a je ľahké dodržať vládou nastavené pravidlá predaja. Sulík pripomenul, že na jedného zákazníka musí pripadnúť minimálne 25 štvorcových metrov predajnej plochy, predajňa musí zabezpečiť pri vstupe dezinfekciu rúk alebo jednorazové rukavice a do predajne môže vstúpiť zákazník iba s rúškom na tvári.



Po zatvorení takmer všetkých prevádzok obchodu a služieb v polovici marca vláda od pondelka sprístupnila napríklad prevádzky kľúčových služieb, zberných dvorov, predajní a servisov bicyklov, prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva i farieb lakov.