Sulík navrhol Zigovi zastupovať štát v Slovenských elektrárňach

Bratislava 5. novembra (TASR) – Minister hospodárstva (MH) SR Richard Sulík (SaS) sám navrhol majiteľovi advokátskej kancelárie Radoslavovi Zigovi, aby zastupoval štát v Slovenských elektrárňach. Sulík o tom v piatok informoval na tlačovej konferencii. U advokáta Radoslava Ziga vykonávala koncipientskú prax Sulíkova dcéra Alexandra, a to do 24. októbra 2021. Zigo bol aj v delegácii medzi cestujúcimi na výstavu Expo v Dubaji.



"Moja dcéra začala u neho (Ziga) robiť koncipientku v októbri 2019. Neviem, ako sa k nemu dostala, ona si to miesto našla, ... Keď sme sa my potom (po voľbách 2020) dostali do vlády, pán Zigo dcéru poprosil, aby som sa s ním stretol."



"Stretol som sa s ním a zistil som, že tento človek sa v oblasti energetiky naozaj dobre vyzná. Na úvod som ho poprosil, urobiť zo dve-tri nejaké drobné veci, nejaký posudok, nejaký právny názor, k nejakej konkrétnej veci. Zistil som, že on je naozaj dobrý práve v oblasti energetiky, že vie a že sa vyzná. Ja som mu navrhol, aby išiel zastupovať štát do Slovenských elektrární, lebo to zastupovanie záujmov štátu tam bolo veľmi biedne. Som s ním, ako s nominantom v Slovenských elektrárňach veľmi spokojný," spresnil.



Sulík dodal, že nevie o tom, že Zigova kancelária má zmluvu s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). "Tiež som počul, že má nejaký kontrakt s ÚRSO-om. Pán Zigo nie je v konflikte záujmov, pretože Slovenské elektrárne nie sú regulovaný subjekt. Po druhé, neviem, ako sa k tomu kontaktu dostal, to nech vysvetlí predseda ÚRSO," dodal Sulík



Na to, že medzi cestujúcimi v Dubaji bol aj majiteľ advokátskej kancelárie Radoslav Zigo, kde Sulíkova dcéra vykonávala koncipientskú prax, a že Zigo má zároveň zmluvu s ÚRSO, upozornil v piatok na brífingu v Národnej rade (NR) SR nezaradený poslanec a líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini.



"Za odmenu za to, že jeho dcéra môže u neho robiť koncipientúru, tak ho, samozrejme, odmenil, veľkým kontraktom s ÚRSO, ktorý priamo spadá pod Richarda Sulíka. Zároveň ho odmenil výletom do Dubaja, tiež ho v zmluve označili za odborníka na energie a obnoviteľné zdroje," vyhlásil Pellegrini. Dodal, že zmluvu s MH SR má advokát len na čas "výletu" a tiež má v zmluve uvedené, že mu budú uhradené všetky náklady spojené s touto cestou.