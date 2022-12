R. Sulík nerozumie trestnému oznámeniu v súvislosti s Valalikami

Bratislava 6. decembra (TASR) - Šéf SaS a exminister hospodárstva Richard Sulík tvrdí, že pri zakladaní firmy na vytvorenie priemyselného parku vo Valalikoch, konal v súlade s rozhodnutím vlády. Uviedol to v utorok v reakcii na medializované informácie o podaní trestného oznámenia na jeho osobu. Trestné oznámenie mal podľa neho podať údajne jeden z vlastníkov časti územia, na ktorom má vyrásť priemyselný park.



Sulík tvrdí, že nepochopil, v čom má spočívať trestné oznámenie. "Vo Valalikoch je veľké územie, ktoré sa pripravuje pre Volvo, vyše 300 hektárov, má to stovky vlastníkov. Niekoľko málo vlastníkov, približne jedno percento, odmietli predať štátu pôdu za znalecký posudok, ktorý bol veľmi veľkorysý. Teraz údajne jeden z tých pánov, ktorí idu byť vyvlastnení, podal trestné oznámenie, že tých 85 miliónov, ktoré sa používa na tzv. hrubé terénne úpravy, malo byť prevedených v rozpore s neviem akým pravidlom," reagoval na utorkovej tlačovej konferencii.



Vláda podľa Sulíka rozhodla, že 85 miliónov eur sa použije na hrubé terénne úpravy. "Údajne je v trestnom oznámení uvedené, že to šlo bez súhlasu vlády, ale vláda rozhodla," dodal s tým, že ide o štátnu firmu, ktorá bola založená na základe rozhodnutia vlády.



Polícia rieši trestné oznámenie na exministra hospodárstva. Týka sa podozrenia zo spáchania obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a obzvlášť závažného zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Informoval o tom portál topky.sk.



Sulík sa mal zločinov podľa trestného oznámenia dopustiť tým, že založil obchodnú spoločnosť Valaliky Industrial Park v rozpore s uznesením vlády. Týmto konaním mal podľa oznamovateľa spôsobiť škodu vo výške vyše 85 miliónov eur.