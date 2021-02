R. Sulík nesúhlasí s pripravovaným zákazom použitia olova v strelive

Bratislava 16. februára (TASR) - Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) nesúhlasí s pripravovaným všeobecným zákazom použitia olova v strelive, ku ktorému smeruje Európska komisia (EK). Šéf rezortu hospodárstva preto adresoval list komisárovi EK pre vnútorný trh Thierrymu Bretonovi, ako aj Stálemu zastúpeniu SR pri EÚ v Bruseli. Hoci by sa zvažovaný zákaz nemal týkať vojenského a policajného použitia, podľa ministra by malo jeho prijatie zásadné dosahy nielen na výrobcov streliva, ale aj na legitímne záujmy civilných držiteľov zbraní. V utorok o tom informovala hovorkyňa rezortu Katarína Matejková.



"Jediný výsledok, ktorý nebudem považovať za zlyhanie štátnych orgánov SR, je zabránenie prijatiu tejto regulácie. Preto považujem za potrebné aktívne a iniciatívne komunikovať pozíciu Slovenska nielen voči EK, ale aj voči iným členským štátom, najmä prostredníctvom Stáleho zastúpenia v Bruseli," zdôraznil Sulík.



Minister upozornil na štúdiu Európskej chemickej agentúry (ECHA), na základe ktorej bude EK posudzovať návrh na všeobecný zákaz streliva s obsahom olova. Poukázal aj na nedávno prijatý zákaz použitia a držby brokového streliva s obsahom olova v mokradiach a v ochrannom pásme v ich okolí. Hoci Slovensko tento návrh nepodporilo, napokon bolo prehlasované. "To opatrenie bolo formulované natoľko iracionálnym spôsobom, že je iba ťažko vykonateľné a v zásade ho považujem za šikanózne. Nielenže tento zákaz spočíva na jednostranných a pochybných odborných argumentoch, ale pri jeho opodstatňovaní boli úplne opomenuté záujmy celých skupín odbornej verejnosti. V prípade, že by tento zákaz mal byť rozšírený na celú civilnú držbu takéhoto streliva, hospodárske a politické dosahy takéhoto kroku môžu byť značne škodlivé," dodal minister.