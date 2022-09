R. Sulík odmietol spochybňovanie zverejnených odhadov ceny elektriny

Bratislava 7. septembra (TASR) – Minister hospodárstva v demisii Richard Sulík (SaS) odmietol spochybňovanie svojich odhadov ceny elektriny na budúci rok. Sulík zverejnil tabuľku, podľa ktorej by cena elektriny pre domácnosti mala od začiatku budúceho roka byť okolo 180 eur za megawatthodinu (MWh) plus tarifa za systémové služby (TSS). Tieto výpočty však spochybnil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). V súčasnosti je cena elektriny pre domácnosti na úrovni okolo 190 eur za MWh.



"Túto tabuľku som ukazoval v pondelok (5. 9.), bola aj zverejnená. Včera (6. 9.) bola ministrom Krajniakom spochybnená, pričom veľmi dobre vedel, že nerozpráva pravdu," povedal Sulík. Krajniak na sociálnej sieti uviedol, že poplatok za distribúciu elektriny, ktorý Sulík odhadol na 50,49 eura, by mal byť podľa šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andreja Jurisa približne dvojnásobný. "Tak kto tomu nerozumie alebo zavádza? Sulík (SaS) alebo Juris (nominant Sulíka a SaS)," pýtal sa Krajniak. Celková cena elektriny vrátane TSS by tak podľa ministra práce mala vzrásť až na 265,78 eura za MWh. "Ale nebojte sa, nejako ten chaos v energiách na 'zlatom podnose', čo nám tu nechali, upraceme," dodal.



"Minister Krajniak tu vedome zavádza," zdôraznil Sulík. Bol upozornený na to, že ÚRSO síce túto cenu odhadovalo na vyše 100 eur, ale ÚRSO nemalo v tom čase informáciu, že straty budú pokryté tiež z lacnej elektrickej energie, ktorú sme vyrokovali so Slovenskými elektrárňami," dodal Sulík. Výška tarify za systémové služby, ktorú Krajniak uviedol vo výške 37,80 eur za MWh, podľa Sulíka závisí od šikovnosti manažérov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS), ktorá patrí pod ministerstvo financií. V súčasnosti je táto položka vo výške 6,3 eura za MWh, no podľa Sulíka bude určite vyššia.







Minister Krajniak Sulíkovu kritiku odmietol s tým, že rozdielne čísla pripravovali odborníci z ministerstva hospodárstva aj ÚRSO. "Ak sa pán Sulík hnevá, že tie čísla nesedia, tak musím povedať, že sa musí hnevať na seba alebo na svojho nominanta na ÚRSO," povedal Krajniak.