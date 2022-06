R. Sulík: Otvárať ťažbu plynu na Slovensku nemusí byť vždy efektívne

Bratislava 27. júna (TASR) - Slovensko sa usiluje o diverzifikáciu zdrojov zemného plynu a jednou z možností je okrem dovozu skvapalneného plynu tankermi či dodávkami potrubím zo Severného mora aj zvýšenie domácej ťažby. Nie vždy však musí byť ťažba najmä na menších ložiskách aj ekonomicky efektívna, upozornil na pondelkovom stretnutí s novinármi minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



"Pozrieme sa na to, aj ako by to bolo ekonomicky. Otvárať ťažbu pre 60 miliónov kubíkov mesačne môže byť hodne neefektívne," povedal Sulík. Ťažbu a prieskumné vrty realizuje na Slovensku spoločnosť Nafta, v ktorej má cez Slovenský plynárenský priemysel (SPP) podiel aj štát. Tá minulý týždeň zverejnila zámer na overenie ťažiteľných zásob zemného plynu pri Trnave v katastrálnom území Malženice tromi prieskumnými vrtmi.



Minister upozornil, že otváranie nových vrtov je časovo aj finančne náročný proces, a preto nejde o okamžité riešenie nedostatku plynu. Rovnako Sulík neočakáva, že by aktuálne vysoké ceny zemného plynu za megawatthodinu (MWh) zostali na úrovni okolo 100 eur dlhodobo. "Očakávam nejaký pokles, možno o pár rokov," odhaduje minister. Cena zemného plynu sa v minulých rokoch dlhodobo pohybovala na úrovni okolo 20 eur za MWh. Prípadný pokles ceny by tak mal výrazný vplyv na návratnosť investícií do nových vrtov.



Slovensko v súčasnosti ťaží okolo jedného percenta plynu zo svojej spotreby, no odborníci predpokladajú, že by sa vyšším využitím domácich ložísk mohol tento podiel zvýšiť až na desať percent. Okrem ložiska pri Trnave je plyn aj na východe Slovenska.