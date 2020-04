R. Sulík: Otvoriť by sme mali aj obchody v nákupných centrách

Bratislava 30. apríla (TASR) – Šírenie nového koronavírusu na Slovensku ustupuje a nie je dôvod nechávať zatvorené obchody. Povedal to vo štvrtok pred rokovaním vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), podľa ktorého by malo Slovensko otvoriť aj obchody vo veľkých nákupných centrách.



"Hlavná téma dňa nie je boj proti koronavírusu, ale boj za oživenie našej ekonomiky," povedal Sulík. Po otvorení obchodov by podľa šéfa rezortu hospodárstva mali nasledovať aj terasy reštaurácií. Podľa Sulíka by mali byť všetky obchody vrátane nákupných centier otvorené čím skôr. "Nemôžeme boju proti koronavírusu podriadiť úplne všetko. Má to devastačné účinky na našu ekonomiku," dodal minister.







Ostatné výsledky testovania sú podľa ministra jasný signál, že sa Slovensko musí zamerať na rozbehnutie ekonomiky. Prepad hrubého domáceho produktu bude v tomto roku možno aj dvojciferný. "To sú katastrofálne čísla. To si bežný človek ani nevie predstaviť, možno ani bežný ekonóm," zdôraznil Sulík.



Šéf rezortu hospodárstva plánuje na štvrtkovej koaličnej rade predložiť návrh na vyriešenie nájmov obchodníkov. "Spolu s ministerkou spravodlivosti sme vypracovali, myslím si, veľmi dobrý koncept. Nevidím žiaden rozumný argument, prečo by sme obchodníkom nemali výrazne pomôcť s ich nájmami, keď sme im zavreli predajne, a chcem dúfať, že dnes na koaličnej rade sa presadí zdravý rozum," povedal Sulík.