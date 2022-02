R. Sulík: Plynu, ropy aj jadrového paliva má Slovensko dostatok

Bratislava 23. februára (TASR) – Slovensko má v súčasnosti dostatočné zásoby plynu, ropy aj jadrového paliva. Povedal to v stredu po rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v súvislosti s vyostrením konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou a možným obmedzením dodávok energetických surovín.



"Vo všeobecnosti môžem povedať, že plynu je v zásobníkoch dosť," povedal Sulík. Dodal, že, samozrejme, ide o stav k 23. februáru, keď sú zásobníky na konci zimy pomerne vyprázdnené. K stabilnému zásobovaniu prispelo aj priaznivé počasie. Rezort hospodárstva už podľa ministra zvažuje riešenia na nadchádzajúce obdobie, keď by sa mali zásobníky začať pripravovať na ďalšie vykurovacie obdobie.



Pokiaľ by došlo k prerušeniu dodávok ropy, má Slovensko zásoby na 90 dní a podľa Sulíka je možné dopraviť na Slovensku ropu aj cez južný ropovod Adria. Rovnako majú Slovenské elektrárne v súčasnosti dostatok jadrového paliva pre atómové elektrárne a podnikajú kroky, aby sa zásoby paliva ešte zvýšili.



Rezort hospodárstva má podľa ministra pripravený scenár pre prípad prerušenia dodávok surovín z ruskej federácie, no aktuálne podľa neho žiadne výpadky nehrozia.