R. Sulík: Pochybenia okolo Expo Dubaj sú iba v oblasti účtovníctva

Bratislava 28. novembra (TASR) - Pochybenia okolo Expo Dubaj 2020 sú podľa predsedu strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka iba v oblasti účtovníctva. Podľa jeho slov Ministerstvo hospodárstva (MH) SR minulo z vyčleneného rozpočtu 8,7 milióna eur na prezentáciu Slovenska na medzinárodnej výstave 7,7 milióna, čím milión eur ušetrilo. V utorok tak reagoval na minulotýždňové tvrdenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.



"K pochybeniam došlo v oblasti účtovníctva a výkazníctva, ale to neznamená, že sa 'prešustrovali' peniaze. Naopak, my sme ušetrili milión eur z rozpočtu, ktorý bol riadne schválený," uviedol Sulík. Expo Dubaj bolo podľa neho napriek časovej tiesni pre Slovensko úspešné.



Podľa Sulíka v správe NKÚ nie je uvedené, že by pochybil on ako minister. "Ale keby som pochybil ja, tak to v tej správe bude, to mám priamo od riaditeľa NKÚ," dodal.



Vyjadroval sa taktiež k jednotlivým bodom správy NKÚ. Vyšší náklad na prenájom priestorov vznikol podľa neho najmä zo šesťmesačného meškania výstavy, ktorá sa pre pandémiu preložila na apríl 2021. Dodal, že čo sa týka nevyúčtovaného ubytovania, nemá vedomosť o tom, že by v apartmánoch prenocovali iné osoby, ako tie, ktoré pracovali v pavilóne. "Keby tam mohol spávať kde-kto, neušetríme milión eur," konštatoval Sulík.



Vzhľadom na alkohol za vyše 106.000 eur sa vyjadril, že išlo o alkohol, ktorý bol predávaný v reštaurácii Take Away.



"Jedine MH bolo oprávnené mať registrovanú pokladňu. Všetky tržby tak išli na účet MH, ktoré ich následne odovzdávalo prevádzkovateľovi reštaurácie. MH inkasovalo 848.000 eur a poukázalo prevádzkovateľovi 708.000. Zostatok 140.000 eur MH zadržalo. Alkohol v sume 106.700 eur nebol predmetom tohto zúčtovania, ale bol prevzatý prevádzkovateľom. Nemám najmenší dôvod predpokladať, že došlo k sprenevere alebo krádeži peňazí," uzavrel Sulík.



Koncom minulého týždňa NKÚ informoval, že na základe ich kontroly MH pri príprave a organizácii Svetovej výstavy EXPO Dubaj 2020 viackrát zlyhalo. Podľa NKÚ bolo 634.000 eur zo štátneho rozpočtu použitých nehospodárne, pričom vyše 400.000 eur súvisiacich s reštauráciou Take Away v dubajskom Slovenskom pavilóne je predmetom súdnych sporov. Rezort hospodárstva podľa NKÚ nezabezpečil dostatočne funkčný systém administratívneho a finančného riadenia.