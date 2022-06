R. Sulík poškodil Slovensko, mal by odstúpiť, tvrdí Gyimesi

Bratislava 3. júna (TASR) – Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) nevyužil príležitosť na dohodnutie lepších podmienok pre Slovensko v súvislosti s embargom EÚ na dovoz ruskej ropy a poškodil tak Slovensko. Dôsledkom môžu byť zrušenie plánovaných investícií do rafinérie Slovnaft, vyššie ceny či nedostatok motorových palív, alebo dokonca ukončenie činnosti rafinérie. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal poslanec György Gyimesi (OĽANO), ktorý zároveň vyzval ministra Sulíka na odstúpenie.



"Richard Sulík je lenivý diletant, ktorý nemá na mieste ministra hospodárstva čo robiť. Richard Sulík je ten, ktorý zabezpečil, že Slovnaft po 18 mesiacoch možno skončí," povedal Gyimesi. Ministra obvinil, že pre premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) nepripravil také podklady na rokovanie na pôde Európskej únie, ktoré by nepoškodili Slovensko.



Schválený sankčný balík EÚ predpokladá zákaz dovozu ruskej ropy, ale aj ropných produktov z nej vyrobených. Po prechodnom období 18 mesiacov tak už bratislavská rafinéria Slovnaft nebude môcť exportovať svoje produkty a bude musieť znížiť výrobu pod technologické minimum alebo začať spracovávať inú ako ruskú ropu. V takomto krátkom čase sa však na zmenu technológie nestihne pripraviť.



Gyimesi odmietol zodpovednosť premiéra za výsledky rokovaní. Heger podľa neho akceptoval pozíciu Slovenska k novému sankčnému balíku, ktorú schválil minister Sulík. Či bude zbierať podpisy poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie Sulíka, Gyimesi nespresnil.