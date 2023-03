R. Sulík považuje zákaz spaľovacích motorov za prehnaný ekoaktivizmus

Bratislava 28. marca (TASR) – Zákaz registrácie nových automobilov so spaľovacím motorom od roku 2035, ktorý v utorok definitívne schválila Európska únia, je podľa predsedu strany SaS Richarda Sulíka výstrel do vlastného kolena a prehnaný aktivizmus v oblasti životného prostredia. Na rozhodnutie doplatia slovenské automobilky aj slovenskí občania, uviedol Sulík na tlačovej konferencii.



Životné prostredie podľa Sulíka určite chceme chrániť. "Ale keby si tu niekto položil otázku, aká za to bude cena, čo tým docielime, alebo keby si položil otázku, aké sú k tomu alternatívy, tak som presvedčený, že k takému zákazu zdravým triezvym rozumom by nebolo možné dospieť," povedal Sulík.



Šéf liberálov podotkol, že je otázne, koľko oxidu uhličitého sa vyprodukuje už pri výrobe elektromobilov a tiež, kde Slovensko získa dostatok elektriny. Odmietol aj drobný ústupok, podľa ktorého bude možné kupovať automobily spaľujúce výhradne syntetické palivá, pretože sú drahé a v Európe ich nikto nevyrába.



Poslanec Ján Oravec (SaS) označil schválenie zákazu za smutný deň nielen pre európsky, ale aj pre slovenský automobilový priemysel. Podľa SaS sa rozhodnutím zastaví vývoj iných technológií a budeme odkázaní len na elektromobily. Tie však vyrába najmä Čína, ktorá už získava v tejto oblasti mierny náskok.



Sulík nevylúčil možnosť zvrátenia aktuálneho rozhodnutia, no nepovažuje to za reálne. Problém podľa SaS nastane, keď sa bude rozhodovať o prijatí novej emisnej normy Euro 7. Tá by mala platiť už od roku 2025, no automobilky zatiaľ nepoznajú podrobnosti a nevedia sa na ďalšie znižovanie emisií pripravovať.