R. Sulík: Regulácia v podnikaní bude postupne klesať

Bratislava 1. júna (TASR) - Regulácia v podnikaní bude postupne klesať. Uviedol to v utorok na brífingu vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulíka (SaS), za účasti štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstvo (MH) SR Jána Oravca, pri predstavení pravidla "1 in - 2 out". To znamená, že pri zavedení jedného regulačného pravidla do legislatívy v podnikaní budú musieť byť zrušené dve pravidlá.



"Aj pravidlo '1 in - 2 out' je forma regulácie, ale to je tá dobrá forma regulácie, pretože v sebe obsahuje automatizmus, že z dlhodobého pohľadu bude množstvo regulácií klesať. Aby som bol presný, množstvo záťaže vo finančnom vyjadrení bude klesať. Aj tento krok má prispieť k tomu, že Slovensko opäť bude v rebríčkoch (konkurencieschopnosti) stúpať, po tom čo v nich roky klesalo," spresnil Sulík.



Podľa Oravca bude pravidlo "in - out" fungovať tak, že od 1. júna do 31. decembra 2021 sa bude uplatňovať vo forme "1 in - 1 out". Vo forme "1 in - 2 out" sa bude princíp uplatňovať od roku 2022, respektíve už v roku 2021, ak nejaký zákon nadobudne platnosť v tomto roku a účinnosť až od budúceho roku.



Pravidlo "1 in - 2 out" sa podľa Oravcových slov nemá vynucovať pod hrozbou sankcie. "Cieľom celej snahy '1 in - 2 out' je zmeniť mentálne nastavenie našich úradníkov, ktoré je také, že na vyriešenie nejakého problému treba zaviesť alebo novelizovať nejaký zákon. To my chceme zmeniť," priblížil Oravec.



"My budeme pracovať s úradníkmi na ministerstvách, ktorí pripravujú tzv. doložky vplyvov (k zákonom) a budú pripravovať aj návrhy svojho ministerstva na 'in - out' v rámci ich kompetencie," avizoval štátny tajomník. Regulácia, jej zvýšenie alebo zníženie, sa bude podľa jeho slov ročne vyhodnocovať.



Oravec dodal, že výnimkou z pravidla "1 in - 2 out" budú dane a odvody, ako aj opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu. "Najväčšia výnimka sú, samozrejme, dane a odvody. Ale pokiaľ ide o administratívne náklady súvisiace s platením daní, tak na toto sa pravidlo '1 in - 2 out' už vzťahuje," doplnil.



Oravec avizoval, že balíček na znižovanie administratívnej záťaže "Kilečko 2" rezort hospodárstva oznámi ešte v roku 2021. S balíčkom "Kilečko 3" chce rezort prísť v roku 2022.