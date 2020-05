R. Sulík: Riešením nájmov by sa mala zaoberať vo štvrtok vláda

Bratislava 13. mája (TASR) - Riešením problematiky nájmov priestorov, ktoré podnikatelia nemôžu pre pandémiu nového koronavírusu plnohodnotne využívať, by sa vo štvrtok (14. 5.) mal zaoberať vládny kabinet. Uviedol to na brífingu podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). O podrobnostiach sľúbil informovať po štvrtkovom rokovaní vlády.



"Áno, črtá sa riešenie. Igor Matovič (OĽaNO) v utorok (12. 5.) navrhol nejaký variant toho, o čom sa niekoľko týždňov bavíme. Musím povedať, že sa mi to veľmi pozdávalo. Nechcem teraz hovoriť žiadne detaily, lebo vo štvrtok máme vládu a tam chceme dohodnúť túto tému. Tam tému nájmov otvorím a potom budem ja alebo premiér informovať," spresnil v stredu Sulík.



Premiér preferuje oznámenie výsledku, ak bude definitívne dohodnuté rozhodnutie, a toto oznámenie by malo byť podľa neho spoločné.



Internetový portál hnonline.sk v stredu informoval, že zatvorené prevádzky sa dočkajú preplatenia nájmov. Podľa dvoch nezávislých zdrojov portálu sa koalícia konečne dohodla na modeli. Polovicu nájmov by mal preplatiť štát a druhú polovicu nájomníci. Tí však budú mať nárok až na štvorročný splátkový kalendár.



Dohoda prichádza podľa portálu po spore medzi premiérom Igorom Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. Ten pôvodne presadzoval model 45:45:10, v ktorom by desatinou prispeli aj samotní prenajímatelia.



"V kontexte súčasnej situácie považujeme za potrebné uviesť, že vítame kroky vlády SR, ktoré umožňujú naštartovanie maloobchodu. Dôležité bude poznať konkrétne nariadenie, presné pravidlá, ako bude bonifikácia fungovať aj v realite. Je na mieste odborná diskusia, s cieľom doladiť nariadenie. Za prenajímateľov sme plne k dispozícii. Nebránime sa prípadným zmenám, ktoré by cielenejšie priniesli očakávaný účinok záchrany sektoru," uviedol v reakcii na možnú dohodu o nájmoch Peter Papanek, hovorca platformy 'Ako dlho vydržíme'.