Richard Sulík rokoval v Prahe aj o energetike a elektromobilite

Bratislava 30. júna (TASR) - Spolupráca Česka a Slovenska v ekonomickej a hospodárskej oblasti je na vysokej úrovni a neexistujú sporné otázky, ktoré by ju mohli narúšať. Zhodli sa na tom v utorok rezortní ministri hospodárstva Karel Havlíček a Richard Sulík na prvom spoločnom rokovaní v Prahe.



Ministri hovorili o opatreniach, ktoré obe krajiny prijali na naštartovanie ekonomík po kríze spôsobenej novým koronavírusom, rokovali aj o energetike, elektromobilite či využití vodíka. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva hospodárstva SR Katarína Svrčeková.



Kríza vyvolaná pandémiou nového koronavírusu negatívne zasiahla ekonomiky oboch krajín. Sulík na rokovaní českým kolegom predstavil poslednú aktivitu ministerstva hospodárstva, ktorou je balík vyše 110 opatrení na zníženie byrokracie pre podnikateľov. "Veľmi ma teší, že česká strana uvítala a ocenila tieto opatrenia, keďže na Slovensku pôsobí množstvo českých podnikateľov, čo, samozrejme, platí aj naopak," uviedol Sulík.



Slovensko je pre Česko druhou najdôležitejšou exportnou krajinou a platí to aj naopak. Slovenskou má s ČR dlhodobo aktívnu obchodnú bilanciu, ktorá sa za rok 2019 aj napriek poklesu slovenského exportu do ČR udržala a dosiahla hodnotu 0,86 miliardy eur. Celkový obrat vzájomného obchodu v roku 2019 predstavoval 16,8 miliardy eur.



Krajiny dlhodobo úzko spolupracujú aj v oblasti energetiky, napríklad pri budovaní energetickej únie a zabezpečení energetickej bezpečnosti. Výsledkom tejto spolupráce je okrem iných aj smart grid projekt ACON distribučných spoločností oboch krajín. Ten má zásadný význam nielen pre SR a ČR, ale aj EÚ vzhľadom na výrazné inovatívne a inteligentné riešenia, ktoré prinesie.



V súvislosti so spoluprácou v oblasti energetiky minister Sulík pozval svojho českého kolegu na Európske jadrové fórum (ENEF), ktoré sa bude konať v Bratislave. Z medzinárodného hľadiska je toto podujatie považované za jedno z najprestížnejších politicko-odborných fór o jadrovej energetike. Vicepremiéra pre ekonomiku a ministra hospodárstva Sulíka prijali aj prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš.