R. Sulík: SaS na schôdzi parlamentu podporí zdanenie ruskej ropy

Bratislava 23. augusta (TASR) – Strana SaS podporí na septembrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR návrh na zdanenie spracovania ruskej ropy. Strana chce zároveň predložiť návrh na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na palivá na osem percent. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.



Návrh z dielne ministerstva financií parlament už dvakrát odložil práve pre požiadavku SaS na recipročné zníženie inej dane. "My sme boli pripravení ju v júni schváliť spolu s tým, že DPH na palivá klesne z 20 % na osem. My za túto daň budeme v septembri určite hlasovať a predložíme poslanecký návrh, že DPH klesne z 20 % na osem tak, ako to majú v Poľsku," povedal Sulík.



Návrh zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou schválila vláde ešte v polovici mája. Daň by sa mala vyrátať ako súčin množstva ropy s pôvodom v Ruskej federácii v bareloch obstaranej daňovníkom v príslušnom zdaňovacom období a rozdielu medzi referenčnou cenou ropy Brent a priemernou cenou obstarania zníženého o päť USD (4,999 eura). Zdaňovacím obdobím bude kalendárny mesiac a sadzba dane bude vo výške 30 %.



(1 EUR = 1,0001 USD)