R. Sulík: Schému pomoci pre výstaviská či jarmočníkov musí schváliť EK

Bratislava 23. septembra (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR dokončuje schému pomoci pre výstaviská, prevádzkovateľov kolotočov či predajcov na jarmokoch. Navrhovanú pomoc však ešte pred jej spustením bude musieť schváliť Európska komisia. Povedal to v stredu po rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



"Všetko sa to točí okolo schémy, ktorú musí Európska komisia schváliť," povedal Sulík. Na návrhu vyplácania štátnej pomoci týmto podnikateľom pracuje Sulíkova poradkyňa Jana Kiššová.



Minister v súvislosti s výstaviskami pripomenul program pomoci pre nájomcov obchodných priestorov, kde štát prispeje nájomcovi za obdobie štátom nariadenými obmedzeniami rovnakým percentom nájomného, o koľko ho zníži prenajímateľ, a to až do výšky 50 %. Toto sa týka aj priestorov, ktoré prenajíma štát. "Ak je prenajímateľom štát, očakávam, že automaticky zľavia na 50 %," povedal minister. Pokiaľ to niektorý zo správcov štátnych priestorov neurobí, mal by mu podľa Sulíka šéf príslušného rezortu dohovoriť.