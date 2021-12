R. Sulík situáciu s plynom po druhom stress teste nevníma ako kritickú

Bratislava 21. decembra (TASR) – Slovensko má v súčasnosti plynu dostatok a ministerstvo hospodárstva situáciu stále sleduje, aby sa mohlo rozhodovať podľa aktuálnych informácií. Po druhom stress teste plynárenskej sústavy o tom TASR informoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



"Výsledky druhého stress testu síce nedosahujú úroveň výsledkov prvého testu, no dôležitým faktorom je, že zimné obdobie sa zatiaľ javí ako priemerné, a preto situáciu s dodávkami plynu nevnímam ako kritickú," uviedol Sulík bez ďalších podrobností.



Zásoby plynu na začiatku zimného vykurovacieho obdobia však boli pre slabšie dodávky z Ruska nižšie ako po iné roky. Ministerstvo hospodárstva už v októbri jeden test pripravenosti plynárenskej sústavy vykonalo. Podľa neho malo Slovensko, pokiaľ bude zima priemerná, dostatok plynu pre domácnosti aj pre podniky. Pokiaľ by bola zima najchladnejšia za posledné roky, bolo by vo februári nutné na osem až deväť dní obmedziť dodávky najväčším odberateľom, uviedol vtedy Sulík.