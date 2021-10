R. Sulík: Slovalcu vykompenzuje zdraženie energií rast ceny hliníka

Bratislava 1. októbra (TASR) – Hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom má síce zvýšené náklady spojené s rastúcimi cenami elektrickej energie a emisných povoleniek, no tieto náklady im vykompenzuje zvýšená cena hliníka na svetových trhoch. V piatok to po rokovaní koaličných partnerov o cenách energií uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Vedenie hlinikárne avizovalo v súvislosti s rastúcimi cenami energií možné ukončenie výroby.



Minister hospodárstva uznal, že Slovalco má vyššie náklady na energiu aj na emisné povolenky. „No ale pozrime si aj tú druhú stranu mince, za koľko predávajú svoje výrobky. Cena hliníka sa zdvojnásobila. Pred 15 mesiacmi stála tona hliníka 1480 dolárov, dnes stojí 3000 dolárov. Oni majú obrovské tržby navyše. Ja by som vôbec nebol prekvapený, keby rok 2020/2021 pre Slovalco bol jeden z najlepších v ich histórii, čo sa týka firemného zisku,“ povedal Sulík.



Podobne budú podľa Sulíka v tomto roku evidovať mimoriadne zisky aj v oceliarňach US Steel Košice či elektrárne. Na problém s možnou stratovosťou výroby v Slovalcu bude preto podľa ministra najrozumnejšie pozerať sa s chladnou hlavou, problém si prediskutovať a nechať konať aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.