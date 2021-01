R. Sulík: Slovensko ponúkne na Expe v Dubaji vodíkový autobus aj auto

Bratislava 6. januára (TASR) – Záujem podnikateľov o prezentáciu na svetovej výstave EXPO Dubaj 2020 v závere roka výrazne narástol. Všetky exponáty v stálej expozícii sa budú týkať mobility a okrem vodíkového autobusu, vesmírneho rovera a niektorého z lietadiel vyrábaných na Slovensku by sa mala expozícia rozrásť aj o auto s vodíkovým pohonom, informoval TASR minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Slovensko bude mať v Dubaji samostatnú expozíciu s výmerou 1500 metrov štvorcových výstavnej plochy. Podľa ministra nie je zatiaľ uzavretý zoznam vystavovateľov v stálej expozícii, nakoľko v novembri a v decembri minulého roka prejavilo záujem o túto prezentáciu niekoľko ďalších firiem.



O vystavovanie v druhej časti expozície je podľa ministra podstatne väčší záujem, nakoľko sa budú v dvojtýždňových intervaloch meniť témy výstavy. "Celá Expo Dubaj sa každý druhý týždeň venuje inej téme. K tomuto sa potom už samozrejme hlásia jednotlivé firmy. Ešte chvíľku potrvá, kým to dáme dohromady, ale myslím si, že to bude tiež veľmi zaujímavé," povedal Sulík.



Svetová výstava EXPO Dubaj 2020 bola pôvodne naplánovaná od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021. Pre pandémiu ochorenia COVID-19 ju organizátori odložili o rok. EXPO Dubaj 2020 sa bude oficiálne konať v novom termíne od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022. Podnikatelia, ktorí majú záujem reprezentovať Slovensko na Expe, sa mohli zaregistrovať na webe Ministerstva hospodárstva (MH) SR a agentúry SARIO do konca minulého roka.