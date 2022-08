R. Sulík: SR má zazmluvnený dostatok plynu do konca vykurovacej sezóny

Bratislava 23. augusta (TASR) - Slovensko má v súčasnosti v zásobníkoch v prepočte 25 terawatthodín (TWh) plynu, pričom do konca nadchádzajúcej vykurovacej sezóny treba spolu 35 TWh. Zazmluvneného je však oveľa viac plynu ako chýbajúcich desať TWh. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Minister spresnil, že 12,5 TWh má v zásobníkoch štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP), 8 TWh ostatní dodávatelia plynu, ako napríklad ZSE, a 5 TWh je uložených ako núdzové zásoby v zásobníku v Dolných Bojanoviciach. "Naďalej plyn prichádza. Plynu je na trhu dosť. Problém nie je s množstvom plynu, problém je s tou šialenou, donedávna nepredstaviteľnou cenou," povedal Sulík.



Rezort ráta v tejto sezóne aj s využitím lacnejších núdzových zásob plynu na preklenutie prvého štvrťroka budúceho roka. Spoločnosť SPP - distribúcia však varovala, že použitie týchto zásob zo zásobníka v Dolných Bojanoviciach na okamžitú spotrebu pre domácnosti by v prípade úplného zastavenia toku plynu ohrozilo bezpečnosť dodávok.



Na Slovensko v súčasnosti prichádza plyn aj od ruského Gazpromu, hoci tento dodávateľ kráti dohodnuté objemy pre SPP na približne 40 %. SPP diverzifikoval dodávky a dostáva plyn aj z nórskych nálezísk v Severnom mori a približne raz do mesiaca aj skvapalnený zemný plyn z lodných tankerov.