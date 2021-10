R. Sulík : Štát je pripravený prevziať aj dodávky tepla za skrachované

Bratislava 11. októbra (TASR) – Vysoké ceny plynu zasiahli nielen alternatívneho dodávateľa energií Slovakia Energy, ktorý odchádza zo slovenského trhu, ale môže spôsobiť problémy aj ďalším energetickým firmám vrátane teplární. Časť z 330 teplární na Slovensku si vopred nezabezpečila dodatočné dodávky plynu a bude musieť nakupovať plyn za aktuálne vysoké ceny. Štát je pripravený prevziať dodávky tepla aj za prípadné skrachované teplárne, uviedol v pondelok minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Na Slovensku je približne 330 teplární, z toho šesť najväčších je vo vlastníctve štátu. Veľká väčšina má podľa ministra nakúpený plyn za primerané ceny. Niektoré teplárne však nemajú plyn nakúpený, stavili na to, že spotová cena bude lepšia ako dlhodobá a môžu sa dostať do problémov. „Tu bude pripravená spoločnosť MH Manažment, tieto teplárne prevziať a prevádzkovať za korektné ceny,“ povedal Sulík. „Nikto nebude ani sekundu bez dodávok elektriny, plynu alebo tepla,“ dodal.



Minister nevylúčil, že súčasné ceny plynu a elektrickej energie sa okrem Slovakia Energy dotknú aj ďalších alternatívnych dodávateľov energií. Tých by, podobne ako zákazníkov Slovakia Energy, mali prevziať dodávatelia poslednej inštancie, ktorými sú pre plyn Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a pre elektrinu regionálne distribučné spoločnosti.



Zatiaľ, čo dodávky energií sú zabezpečené, cena týchto dodávok pre zákazníkov Slovakia Energy nie je zatiaľ pri elektrickej energii jasná. Plyn bude týmto zákazníkom SPP dodávať za štandardné ceny, napriek tomu, že musí dodatočne pre nových zákazníkov nakúpiť plyn v súčasnosti.



Podobná je aj situácia s elektrinou, kde však distribučné spoločnosti požadujú za vyššie nákupné ceny elektriny pre nových zákazníkov dotáciu od štátu. Podľa štátneho tajomníka rezortu hospodárstva Karola Galeka by mali mať spoločnosti náklady v budúcom roku vyššie o približne 30 miliónov eur. Podľa Sulíka štát platiť nechce a zákazníci Slovakia Energy môžu okamžite podpísať zmluvy s SPP, ktorý dodáva aj elektrickú energiu za štandardné ceny. Rokovania rezortu s distribučnými spoločnosťami by sa mali uzavrieť v tomto týždni.