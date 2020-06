R. Sulík: Tretí blok Mochoviec bude spustený najskôr v závere roka

Bratislava 17. júna (TASR) – Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach (EMO) bude uvedený do prevádzky najskôr v závere tohto roka, no termín sa môže ešte posunúť. Povedal to v stredu po rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR zároveň na svojej internetovej stránke informoval, že predĺžil lehoty pre rozhodnutie na vydanie povolenia na uvádzanie tohto jadrového zariadenia do prevádzky o šesť mesiacov.



"Prečítal som si množstvo správ asi zo šiestich alebo ôsmich zdrojov a tie správy sú veľmi negatívne," povedal Sulík. Tretí blok EMO je dokončený na 99,5 percenta. Hoci má minister určité pochybnosti o deklarovanom stave prác, poznamenal, že na dokončení bloku sa intenzívne pracuje. „Môj celkový dojem je taký, že v ideálnom prípade budú spustené (Mochovce) aspoň do skúšobnej prevádzky koncom tohto roka a v tom horšom prípade budúci rok," povedal Sulík.



ÚJD odôvodnil predĺženie lehoty na vydanie povolenia na prevádzku EMO výrazným znížením tempa dokončovacích prác v súvislosti s aplikáciou opatrení vyvolaných pandémiou ochorenia COVID-19. "Uvedené opatrenia významným spôsobom ovplyvnili dokončovanie činností, nevyhnutných pred vydaním rozhodnutia vo veci," uviedol úrad. Stavbu spomalila aj rozsiahla kontrola kvality použitých hutných materiálov. ÚJD predpokladá, že vzhľadom na veľký rozsah kontrolných činností a na možnú výmenu niektorých hutných komponentov sa termín dostavby ešte viac predĺži.